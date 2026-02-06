Priemyslený vysávač IVM 60/36 -3

3-motorový, mobilný a odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 na univerzálne použitie v priemysle na vysávanie jemných a hrubých nečistôt. S hviezdicovým filtrom prachovej triedy M.

Mobilný, odolný a s dlhou životnosťou: náš 3-motorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 na univerzálne vysávanie jemných a hrubých nečistôt v priemyselnom odvetví. Tento spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke, pričom je možné každý z 3 motorov ovládať zvlášť. Veľký hviezdicový filter prachovej triedy M sa dá pohodlne, jednoducho a spoľahlivo vyčistiť. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť a znižuje tak náklady na údržbu. Telo a nádoba stroja sú z antikora odolného proti kyselinám, zatiaľ čo kryt bol vyrobený z odolnej ocele a disponuje veľkými kolesami uľahčujúcimi prepravu.

Vlastnosti a výhody
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
Tri výkonné ventilátory pre pôsobivý čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Manuálne čistenie filtra IVM
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 221 / 799
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
menovitý príkon (kW) 3,6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 68
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 72,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1490

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
