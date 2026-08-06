Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef je robustný priemyselný vysávač. Na mobilné a stacionárne vysávanie pevných látok – od jemných triesok a nebezpečného prachu až po piesok a abrazívum.

Mobilný priemyselný vysávač IVR 100/30 Ef s krútiacim momentom je špeciálne navrhnutý pre výkon, robustnosť a užívateľskú prívetivosť, aby splnil najnáročnejšie priemyselné požiadavky. Vďaka zvareným zásuvným jednotkám pre vysokozdvižný vozík, žeriavovým úchytom, vyprázdňovacej klapke a ergonomickému odstavovaciemu vozíku existujú rôzne možnosti, ako pohodlne vyprázdniť 100 l nádobu bez toho, aby ste museli demontovať hlavu pohonu. To znamená, že veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné, hrubé a nebezpečné triesky a prach (OEL ≥ 0,1 mg/m³), piesok alebo abrazíva z pieskovania, možno rýchlo a jednoducho zlikvidovať. Filtračný systém prachovej triedy M s odolným, umývateľným vreckovým filtrom a ručným čistením filtra zaručuje vždy bezpečné vysávanie s konštantne vysokým sacím výkonom. Zabezpečuje to výkonné, energeticky účinné dúchadlo s vývevou (IE2) a priamo poháňaný motor nenáročný na údržbu s menovitým príkonom 3 kW, ktorý bol navrhnutý aj na nepretržité používanie.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef: Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 172
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 172,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 950 x 715 x 1985
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef

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Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo jemného a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a veľké triesky, piesok, abrazíva
Príslušenstvo