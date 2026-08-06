Priemyslený vysávač IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef je robustný priemyselný vysávač. Na mobilné a stacionárne vysávanie pevných látok – od jemných triesok a nebezpečného prachu až po piesok a abrazívum.
Mobilný priemyselný vysávač IVR 100/30 Ef s krútiacim momentom je špeciálne navrhnutý pre výkon, robustnosť a užívateľskú prívetivosť, aby splnil najnáročnejšie priemyselné požiadavky. Vďaka zvareným zásuvným jednotkám pre vysokozdvižný vozík, žeriavovým úchytom, vyprázdňovacej klapke a ergonomickému odstavovaciemu vozíku existujú rôzne možnosti, ako pohodlne vyprázdniť 100 l nádobu bez toho, aby ste museli demontovať hlavu pohonu. To znamená, že veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné, hrubé a nebezpečné triesky a prach (OEL ≥ 0,1 mg/m³), piesok alebo abrazíva z pieskovania, možno rýchlo a jednoducho zlikvidovať. Filtračný systém prachovej triedy M s odolným, umývateľným vreckovým filtrom a ručným čistením filtra zaručuje vždy bezpečné vysávanie s konštantne vysokým sacím výkonom. Zabezpečuje to výkonné, energeticky účinné dúchadlo s vývevou (IE2) a priamo poháňaný motor nenáročný na údržbu s menovitým príkonom 3 kW, ktorý bol navrhnutý aj na nepretržité používanie.
Vlastnosti a výhody
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapkaPre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|172
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|172,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo jemného a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a veľké triesky, piesok, abrazíva