Prietokový ohrievač HWE 860
Elektrický generátor teplej vody sa používa v kombinácii s tlakovým čističom a dokáže ohriať vodu až na 85 °C.
Elektrický generátor teplej vody ponúka pôsobivý výkon 24 kW. Je určený na použitie všade tam, kde nie je možné alebo je zakázané vypúšťať výfukové plyny z horáka. Maximálna teplota vody je 85 °C a je regulovaná termostatom. Jednotka môže byť ovládaná manuálne alebo automaticky. Zariadenie funguje v spojení s tlakovým čističom. Generátor teplej vody sa dodáva ako samostatná jednotka, kompletná s riadiacou skriňou a požadovaným materiálom (hadice, káble, svorky atď.). Zákazník si môže vybrať medzi režimom studenej alebo teplej vody pomocou dvoch solenoidových ventilov a počas konfigurácie si môže zvoliť digitálny časový spínač. Jednotku je možné použiť aj ako ohrievač vody – napr. nepretržitá prevádzka: Pri prietoku 700 l/h a vstupnej teplote 15 °C sa dosiahne teplota 45 °C (nárast teploty o 30 °C).
Vlastnosti a výhody
Samostatná jednotka kompletná s riadiacou skriňou a spojovacími materiálmi
- Ľahko sa pripája k tlakovému čističu.
- Zahŕňa nastavenie teploty a manuálnu/automatickú prevádzku.
- Obsahuje bezpečnostné prvky a zmäkčovanie tekutín.
Elektrický generátor teplej vody s výkonom 24 kW
- Pre prevádzku bez výfukov v interiéri.
- Na použitie všade tam, kde nie je povolený otvorený oheň alebo výfukové plyny.
Vysoká pracovná teplota produkovaná tepelným výkonom 24 kW
- Teplota vody až 85 °C vo veľkej vstavanej (55 l) nádrži.
- Až 50 °C pri nepretržitom používaní pri 700 l/h (pri vstupnej teplote 20 °C).
- Možno použiť ako zásobník alebo ohrievač vody (nepretržitá prevádzka).
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Príkon (kW)
|24
|Vykurovací výkon (kW)
|24
|Zaistenie (A)
|50
|Teplota vody na prívode (°C)
|až do 80
|Min. objem prítoku (l/h)
|min. 700
|Pracovná teplota (°C)
|max. 85
|Objem ohrievača vody komora predohrevu (l)
|19
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|42
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|700 x 610 x 720
Výbava
- Nastavenie teploty
- Bezpečnostný termostat
Oblasti využitia
- Elektrický generátor teplej vody pre prevádzku bez výfukových plynov v interiéri
- Pre čistiace aplikácie a úlohy v potravinárskom priemysle
- Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
- Vnútorné verejné priestory, kde je potrebná teplá voda