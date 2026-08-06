Prietokový ohrievač HWE 860

Elektrický generátor teplej vody sa používa v kombinácii s tlakovým čističom a dokáže ohriať vodu až na 85 °C.

Elektrický generátor teplej vody ponúka pôsobivý výkon 24 kW. Je určený na použitie všade tam, kde nie je možné alebo je zakázané vypúšťať výfukové plyny z horáka. Maximálna teplota vody je 85 °C a je regulovaná termostatom. Jednotka môže byť ovládaná manuálne alebo automaticky. Zariadenie funguje v spojení s tlakovým čističom. Generátor teplej vody sa dodáva ako samostatná jednotka, kompletná s riadiacou skriňou a požadovaným materiálom (hadice, káble, svorky atď.). Zákazník si môže vybrať medzi režimom studenej alebo teplej vody pomocou dvoch solenoidových ventilov a počas konfigurácie si môže zvoliť digitálny časový spínač. Jednotku je možné použiť aj ako ohrievač vody – napr. nepretržitá prevádzka: Pri prietoku 700 l/h a vstupnej teplote 15 °C sa dosiahne teplota 45 °C (nárast teploty o 30 °C).

Vlastnosti a výhody
Samostatná jednotka kompletná s riadiacou skriňou a spojovacími materiálmi
  • Ľahko sa pripája k tlakovému čističu.
  • Zahŕňa nastavenie teploty a manuálnu/automatickú prevádzku.
  • Obsahuje bezpečnostné prvky a zmäkčovanie tekutín.
Elektrický generátor teplej vody s výkonom 24 kW
  • Pre prevádzku bez výfukov v interiéri.
  • Na použitie všade tam, kde nie je povolený otvorený oheň alebo výfukové plyny.
Vysoká pracovná teplota produkovaná tepelným výkonom 24 kW
  • Teplota vody až 85 °C vo veľkej vstavanej (55 l) nádrži.
  • Až 50 °C pri nepretržitom používaní pri 700 l/h (pri vstupnej teplote 20 °C).
  • Možno použiť ako zásobník alebo ohrievač vody (nepretržitá prevádzka).
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok (l/h) min. 700 - max. 1300
Príkon (kW) 24
Vykurovací výkon (kW) 24
Zaistenie (A) 50
Teplota vody na prívode (°C) až do 80
Min. objem prítoku (l/h) min. 700
Pracovná teplota (°C) max. 85
Objem ohrievača vody komora predohrevu (l) 19
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 42
Rozmery (d x š x v) (mm) 700 x 610 x 720

Výbava

  • Nastavenie teploty
  • Bezpečnostný termostat
Teplovodné čerpadlo Prietokový ohrievač HWE 860
Teplovodné čerpadlo Prietokový ohrievač HWE 860
Oblasti využitia
  • Elektrický generátor teplej vody pre prevádzku bez výfukových plynov v interiéri
  • Pre čistiace aplikácie a úlohy v potravinárskom priemysle
  • Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
  • Vnútorné verejné priestory, kde je potrebná teplá voda
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky