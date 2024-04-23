1-litre cleaning agent container for cup foam lance advanced

Additional 1-litre cleaning agent container for quick replacement of the cleaning agent (for foam lance 2.112-017.0 and 2.112-018.0).

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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