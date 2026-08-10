После уборки с помощью нашего беспроводного пылесоса VC 4s Cordless, вы сможете свободно дышать чистым воздухом. Высокопроизводительный фильтр НEPA 12 безопасно и надежно удаляет из всасываемого воздуха помещения до 99,5% мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов. Для достижения оптимальных результатов, фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.