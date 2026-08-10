Фильтр для VC 4s Cordless
Мельчайшие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (пыльца, выделения пылевых клещей и т. д.): все это надежно (на 99,5 %) задерживает наш высокоэффективный фильтр НEPA 12, обеспечивающий чистый воздух на выходе из пылесоса.
После уборки с помощью нашего беспроводного пылесоса VC 4s Cordless, вы сможете свободно дышать чистым воздухом. Высокопроизводительный фильтр НEPA 12 безопасно и надежно удаляет из всасываемого воздуха помещения до 99,5% мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов. Для достижения оптимальных результатов, фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.
Особенности и преимущества
Задерживает мелкие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (выделения клещей, пыльцу и т. д.)
Быстро и легко заменяется
Длительный срок службы благодаря регулярной чистке
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,033
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,033
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 85 x 26
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях