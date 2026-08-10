Після прибирання за допомогою нашого бездротового пилососа VC 4s Cordless, ви зможете вільно дихати чистим повітрям. Високопродуктивний фільтр НEPA 12 безпечно і надійно видаляє з всмоктуваного повітря приміщення до 99,5% найдрібніших (розміром від 0,3 мкм) частинок, спор грибків, бактерій, пилку, виділень кліщів і інших алергенів. Для досягнення оптимальних результатів, фільтр рекомендується очищати кожні 2 тижні і замінювати через 6 місяців.