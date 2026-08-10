Фільтр до VC 4s Cordless
Найдрібніші частинки, спори грибків, бактерії і алергени (пилок, виділення пилових кліщів і т.д.): все це надійно (на 99,5%) затримує наш високоефективний фільтр НEPA 12, що забезпечує чисте повітря на виході з пилососа.
Після прибирання за допомогою нашого бездротового пилососа VC 4s Cordless, ви зможете вільно дихати чистим повітрям. Високопродуктивний фільтр НEPA 12 безпечно і надійно видаляє з всмоктуваного повітря приміщення до 99,5% найдрібніших (розміром від 0,3 мкм) частинок, спор грибків, бактерій, пилку, виділень кліщів і інших алергенів. Для досягнення оптимальних результатів, фільтр рекомендується очищати кожні 2 тижні і замінювати через 6 місяців.
Особливості та переваги
Затримує дрібні частки, спори грибів, бактерії та алергени, такі як виділення кліщів та пилок
Швидко і легко замінюються
Тривалий термін служби завдяки регулярному очищенню
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,033
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,033
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 85 x 26
Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях