Комплект для авто, VC 4s Cordless
Набор для чистки салона автомобиля прост в эксплуатации и включает в себя щетку для пыли, специальную насадку и гибкий шланг для комфортной очистки всего салона вашего автомобиля. Независимо от того, чистите ли вы приборную панель, автомобильные сиденья, текстильные поверхности или коврики, вы сможете надежно очистить даже самые труднодоступные участки и щели.
Новый набор для чистки салона автомобиля от Kärcher обеспечивает высокий уровень чистоты: с помощью щетки для пыли и специальной насадки для очистки салона обычно трудоемкий процесс очистки салона становится проще, чем когда-либо. Гибкий шланг с регулируемой длиной гарантирует чрезвычайно простое обращение: он может легко получить доступ даже к самым маленьким щелям и труднодоступным местам. Все мягкие поверхности, коврики, приборную панель, центральную консоль и багажник можно глубоко очистить, что сделает ваш автомобиль совершенно чистой зоной комфорта.
Особенности и преимущества
Комплексное дополнительное оборудование для тщательной очистки всех поверхностей в салоне автомобиля
Гибкий шланг обеспечивает максимальную гибкость и, следовательно, максимальную свободу движений.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,339
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,824
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 120 x 43
Области применения
- Автомобильная приборная панель
- Центральная консоль
- Коврики
- Твердые полы
- Автомобильные сиденья
- Багажник