Новый набор для чистки салона автомобиля от Kärcher обеспечивает высокий уровень чистоты: с помощью щетки для пыли и специальной насадки для очистки салона обычно трудоемкий процесс очистки салона становится проще, чем когда-либо. Гибкий шланг с регулируемой длиной гарантирует чрезвычайно простое обращение: он может легко получить доступ даже к самым маленьким щелям и труднодоступным местам. Все мягкие поверхности, коврики, приборную панель, центральную консоль и багажник можно глубоко очистить, что сделает ваш автомобиль совершенно чистой зоной комфорта.