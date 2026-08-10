Новий набір для чистки салону автомобіля від Kärcher забезпечує високий рівень чистоти: за допомогою щітки для пилу і спеціальної насадки для очищення салону зазвичай трудомісткий процес очищення салону стає простішим, ніж коли-небудь раніше. Гнучкий шланг з регульованою довжиною гарантує надзвичайну простоту в користуванні: він може легко дістатись навіть до найменших щілин і важкодоступних місць. Всі м'які поверхні, килимки, приладову панель, центральну консоль і багажник можна глибоко очистити, що зробить ваш автомобіль абсолютно чистою зоною комфорту.