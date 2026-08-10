Комплект для авто до VC 4s Cordless
Набір для чищення салону автомобіля простий в експлуатації і включає в себе щітку для пилу, спеціальну насадку і гнучкий шланг для комфортної очищення всього салону вашого автомобіля. Незалежно від того, очищуєте ви приладову панель, автомобільні сидіння, текстильні поверхні або килимки, ви зможете надійно прибрати навіть важкодоступні ділянки і щілини.
Новий набір для чистки салону автомобіля від Kärcher забезпечує високий рівень чистоти: за допомогою щітки для пилу і спеціальної насадки для очищення салону зазвичай трудомісткий процес очищення салону стає простішим, ніж коли-небудь раніше. Гнучкий шланг з регульованою довжиною гарантує надзвичайну простоту в користуванні: він може легко дістатись навіть до найменших щілин і важкодоступних місць. Всі м'які поверхні, килимки, приладову панель, центральну консоль і багажник можна глибоко очистити, що зробить ваш автомобіль абсолютно чистою зоною комфорту.
Особливості та переваги
Комплексне додаткове обладнання для ретельного очищення всіх поверхонь в салоні автомобіля
Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,339
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,824
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 120 x 43
Області застосування
- Автомобільна приладова панель
- Центральна консоль
- Килимки для ніг
- Підлоги з твердим покриттям.
- Автомобільні сидіння
- Багажник