Комплект для пола к пароочистителю SC 1
Комплекс аксессуаров к пароочистителям серии SC 1
Переделайте свой ручно пароочиститель в полноценного помощника по дому. С комплектом для пола уборка в кваритре станет быстрой и простой. Подключение не занимает много времени и совместимо со всеми насадками для пароочистителя.
Особенности и преимущества
Безопасный механизм для крепления салфетки
- Простое крепление салфетки к напольной насадке
Инновационные ламели на насадке для пола
- Оптимальный результат очистки благодаря эффективности пара и рабочей поверхности напольной насадки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,906
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|247 x 50 x 568
Области применения
- Твердые полы
- Кафель