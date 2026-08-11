Комплект для пола к пароочистителю SC 1

Комплекс аксессуаров к пароочистителям серии SC 1

Переделайте свой ручно пароочиститель в полноценного помощника по дому. С комплектом для пола уборка в кваритре станет быстрой и простой. Подключение не занимает много времени и совместимо со всеми насадками для пароочистителя.

Особенности и преимущества
Безопасный механизм для крепления салфетки
  • Простое крепление салфетки к напольной насадке
Инновационные ламели на насадке для пола
  • Оптимальный результат очистки благодаря эффективности пара и рабочей поверхности напольной насадки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,7
Вес (с упаковкой) (кг) 0,906
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 247 x 50 x 568
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель