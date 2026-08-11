Комплект для підлоги до пароочисника SC 1

Комплекс аксесуарів для пароочисників серії SC 1

Зробіть свій ручний пароочисник у повноцінного помічника по дому. З комплектом для підлоги прибирання в квартирі стане швидким і простим. Підключення не займає багато часу та сумісне з усіма насадками для пароочисника.

Особливості та переваги
Безпечний механізм для кріплення серветки
  • Просте кріплення серветки до підлогової насадки
Інноваційні ламелі на насадці для підлоги
  • Оптимальний результат очищення завдяки ефективності пари і робочій поверхні підлогової насадки
Комплект Comfort Floor легко кріпиться
  • Практичне, зручне і просте приєднання підлогової насадки до подовжувальних трубок пароочисника
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,7
Вага (з упаковкою) (кг) 0,906
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 247 x 50 x 568
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель