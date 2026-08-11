Комплект для підлоги до пароочисника SC 1
Комплекс аксесуарів для пароочисників серії SC 1
Зробіть свій ручний пароочисник у повноцінного помічника по дому. З комплектом для підлоги прибирання в квартирі стане швидким і простим. Підключення не займає багато часу та сумісне з усіма насадками для пароочисника.
Особливості та переваги
Безпечний механізм для кріплення серветки
- Просте кріплення серветки до підлогової насадки
Інноваційні ламелі на насадці для підлоги
- Оптимальний результат очищення завдяки ефективності пари і робочій поверхні підлогової насадки
Комплект Comfort Floor легко кріпиться
- Практичне, зручне і просте приєднання підлогової насадки до подовжувальних трубок пароочисника
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,906
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|247 x 50 x 568
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель