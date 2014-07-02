Комплект салфеток (5 шт.)
Абсорбирующие и прочные: 5 больших салфеток из высококачественного хлопка, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных покрытий.
Комплект износостойких салфеток для пола (5 шт.) Широкие, из высококачественного хлопчатобумажного махрового материала. Абсорбирующие и прочные: для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных покрытий.
Особенности и преимущества
Салфетка для пола из высококачественного хлопка
- Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
- Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,37
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 270 x 5
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Области применения
- Твердые полы