Комплект салфеток (5 шт.)

Абсорбирующие и прочные: 5 больших салфеток из высококачественного хлопка, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных покрытий.

Комплект износостойких салфеток для пола (5 шт.) Широкие, из высококачественного хлопчатобумажного махрового материала. Абсорбирующие и прочные: для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных покрытий.

Особенности и преимущества
Салфетка для пола из высококачественного хлопка
  • Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
  • Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,37
Вес (с упаковкой) (кг) 6,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 270 x 5

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы