Комплект серветок (5 шт.)

Абсорбуючі і міцні: 5 великих серветок з високоякісної бавовни, для використання з пароочисником. Для очищення керамічної плитки, натурального каменю, лінолеуму, та інших тверхих підлогових покриттів.

Комплект стійких до ізносу серветок для підлоги (5 шт.) Широкі, з високоякісного бавовняного махрового матеріалу. Абсорбуючі і міцні, для використання з пароочисником. Для очищення керамічної плитки, натурального каменю, лінолеуму, та інших тверхих підлогових покриттів.

Особливості та переваги
Ганчірка з високоякісної бавовни
  • Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
  • Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
  • Можливе машинне прання при 60 ° C
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,37
Вага (з упаковкою) (кг) 6,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 480 x 270 x 5

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.