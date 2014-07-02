Комплект серветок (5 шт.)
Абсорбуючі і міцні: 5 великих серветок з високоякісної бавовни, для використання з пароочисником. Для очищення керамічної плитки, натурального каменю, лінолеуму, та інших тверхих підлогових покриттів.
Комплект стійких до ізносу серветок для підлоги (5 шт.) Широкі, з високоякісного бавовняного махрового матеріалу. Абсорбуючі і міцні, для використання з пароочисником. Для очищення керамічної плитки, натурального каменю, лінолеуму, та інших тверхих підлогових покриттів.
Особливості та переваги
Ганчірка з високоякісної бавовни
- Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
- Оптимальне видалення бруду і вбирання в серветку
- Можливе машинне прання при 60 ° C
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,37
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 270 x 5
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Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.