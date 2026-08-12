Нож для LMO 36-46 Battery
При ширине скашивания 46 см лезвие аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 оставляет идеально срезанные травинки без каких-либо повреждений и неровностей.
Особо острые стальные лезвия аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 оставляют за собой широкую полосу аккуратно подстриженной травы: ширина 46 см с регулируемой высотой среза и отсутствием рваных травинок. Лезвия газонокосилки не только острые, они имеют такую хорошую форму, что травинки попадают в контейнер без остатков. Лезвия газонокосилки легко заменяются с помощью всего лишь нескольких движений.
Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
- Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки.
Простая смена лезвия
- Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
- Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в бункер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
- Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|46
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,397
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,484
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 53 x 15
Области применения
- Газон