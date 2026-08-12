Особо острые стальные лезвия аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 оставляют за собой широкую полосу аккуратно подстриженной травы: ширина 46 см с регулируемой высотой среза и отсутствием рваных травинок. Лезвия газонокосилки не только острые, они имеют такую ​​хорошую форму, что травинки попадают в контейнер без остатков. Лезвия газонокосилки легко заменяются с помощью всего лишь нескольких движений.