Ніж до LMO 36-46 Battery
При ширині скошування 46 см лезо акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 залишає ідеально зрізані травинки без будь-яких пошкоджень і нерівностей.
Особливо гострі сталеві леза акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 залишають за собою широку смугу акуратно підстриженою трави: ширина 46 см з регульованою висотою зрізу і відсутністю обірваних травинок. Леза газонокосарки не тільки гострі, вони мають таку гарну форму, що травинки потрапляють в контейнер без залишків. Леза газонокосарки легко замінюються за допомогою всього лише кількох рухів.
Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
- Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання.
Проста зміна леза
- Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
- Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в бункер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
- Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 Battery.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|46
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,397
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,484
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 53 x 15
Області застосування
- Газон