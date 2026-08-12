Ніж до LMO 36-46 Battery

При ширині скошування 46 см лезо акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 залишає ідеально зрізані травинки без будь-яких пошкоджень і нерівностей.

Особливо гострі сталеві леза акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 залишають за собою широку смугу акуратно підстриженою трави: ширина 46 см з регульованою висотою зрізу і відсутністю обірваних травинок. Леза газонокосарки не тільки гострі, вони мають таку гарну форму, що травинки потрапляють в контейнер без залишків. Леза газонокосарки легко замінюються за допомогою всього лише кількох рухів.

Особливості та переваги
Дуже гостре сталеве лезо
  • Використання високоякісної сталі забезпечує акуратні результати різання.
Проста зміна леза
  • Кілька рухів і лезо замінено.
Ефективна форма
  • Завдяки продуманій формі леза травинки потрапляють в бункер без залишку.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Ніж для газонокосарки ідеально підходить для акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 Battery.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 46
Колір чорний
Вага (кг) 0,397
Вага (з упаковкою) (кг) 0,484
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 460 x 53 x 15
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон