Особливо гострі сталеві леза акумуляторної газонокосарки LMO 36-46 залишають за собою широку смугу акуратно підстриженою трави: ширина 46 см з регульованою висотою зрізу і відсутністю обірваних травинок. Леза газонокосарки не тільки гострі, вони мають таку гарну форму, що травинки потрапляють в контейнер без залишків. Леза газонокосарки легко замінюються за допомогою всього лише кількох рухів.