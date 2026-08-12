Сменный фильтр Post-Protect

Фильтр Post-Protect выполняет функцию четвертой ступени в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF, и гарантирует превосходный вкус воды.

Фильтр Post-Protect из зернистого активированного угля выполняет функцию последней ступени в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF. Он удаляет из воды последние следы посторонних веществ, способных оказывать негативное влияние на ее вкус. В результате из системы выходит чистая, свежая вода превосходного вкуса.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (без аксессуаров) (кг) 0,56
Вес (с упаковкой) (кг) 0,664
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Совместимая техника
Области применения
  • Питьевая вода