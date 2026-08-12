Змінний фільтр Post-Protect

Фільтр Post-Protect виконує функцію четвертого ступеня в концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води WPC 120 UF, і гарантує чудовий смак води.

Фільтр Post-Protect із зернистого активованого вугілля виконує функцію останнього ступеня в концепції 4-ступеневої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води WPC 120 UF. Він видаляє з води останні сліди сторонніх речовин, здатних чинити негативний вплив на її смак. В результаті з системи виходить чиста, свіжа вода чудового смаку.

Специфікації

Технічні характеристики

Маса (без приладдя) (кг) 0,56
Вага (з упаковкою) (кг) 0,664
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вода питна