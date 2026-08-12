Змінний фільтр Post-Protect
Фільтр Post-Protect виконує функцію четвертого ступеня в концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води WPC 120 UF, і гарантує чудовий смак води.
Фільтр Post-Protect із зернистого активованого вугілля виконує функцію останнього ступеня в концепції 4-ступеневої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води WPC 120 UF. Він видаляє з води останні сліди сторонніх речовин, здатних чинити негативний вплив на її смак. В результаті з системи виходить чиста, свіжа вода чудового смаку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,664
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Області застосування
- Вода питна