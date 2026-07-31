Хозяйственный пылесос KWD 2 S V-15/4/18
C 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м и новой практичной функцией выдувания: пылесос KWD 2 S V-15/4/18 отличается высокой силой всасывания и энергоэффективностью.
Обладающий очень высокой силой всасывания и энергоэффективный (лишь 1000 Вт потребляемой мощности) хозяйственный пылесос KWD 2 S V-15/4/18 впечатляет компактностью и выразительным дизайном. Он оснащен прочным мусоросборником из нержавеющей стали объемом 15 л, 4-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 1,8 м. Оптимальное сочетание параметров пылесоса, шланга и снабженной защелкой насадки для пола гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, мелкого или крупного. Другими преимуществами являются возможность укладки инструментов и прочих мелких предметов на плоскую верхнюю панель аппарата и закрепления на ней рукоятки шланга на время непродолжительных перерывов в выполнении работ. Для удобного хранения удлинительных трубок и насадки для пола и быстрого доступа к ним предусмотрены специальные держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. К числу других особенностей относятся практичная функция выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест и замки Pull & Push, позволяющие в любой момент легко отсоединять и присоединять мусоросборник.
Особенности и преимущества
Практичное хранение аксесуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Практичная функция выдуваПрактичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
- Надежная укладка инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|220
|Разрежение (мбар)
|макс. 220
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 43
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Черный Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,607
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|353 x 328 x 431
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Поролонновый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Запчасти для KWD 2 S V-15/4/18
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