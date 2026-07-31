Обладающий очень высокой силой всасывания и энергоэффективный (лишь 1000 Вт потребляемой мощности) хозяйственный пылесос KWD 2 S V-15/4/18 впечатляет компактностью и выразительным дизайном. Он оснащен прочным мусоросборником из нержавеющей стали объемом 15 л, 4-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 1,8 м. Оптимальное сочетание параметров пылесоса, шланга и снабженной защелкой насадки для пола гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, мелкого или крупного. Другими преимуществами являются возможность укладки инструментов и прочих мелких предметов на плоскую верхнюю панель аппарата и закрепления на ней рукоятки шланга на время непродолжительных перерывов в выполнении работ. Для удобного хранения удлинительных трубок и насадки для пола и быстрого доступа к ним предусмотрены специальные держатели, сформованные в отбойнике пылесоса. К числу других особенностей относятся практичная функция выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест и замки Pull & Push, позволяющие в любой момент легко отсоединять и присоединять мусоросборник.