Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18

З 15-літровим сміттєзбірником із неіржавкої сталі, 4-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 1,8 м і новою практичною функцією видування: пилосос KWD 2 S V-15/4/18 вирізняється високою силою всмоктування та енергоефективністю.

Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18 з дуже високою силою всмоктування та енергоефективним (лише 1000 Вт споживаної потужності) господарським пилососом KWD 2 S V-15/4/18 вражає компактністю і виразним дизайном. Він оснащений міцним сміттєзбірником із нержавіючої сталі об'ємом 15 л, 4-метровим кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 1,8 м. Оптимальне поєднання параметрів пилососа, шланга і оснащеної фіксатором насадки для підлоги гарантує чудові результати збору будь-якого сміття - сухого або вологого, дрібного або великого. Іншими перевагами є можливість розміщення інструментів та інших дрібних предметів на плоску верхню панель апарата і закріплення на ній рукоятки шланга на час нетривалих перерв у виконанні робіт. Для зручного зберігання подовжувальних трубок і насадки для підлоги та швидкого доступу до них передбачено спеціальні тримачі, створені у відбійнику пилососа. До числа інших особливостей належать практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць і замки Pull & Push, що дають змогу в будь-який момент легко від'єднувати та приєднувати сміттєзбірник.

Особливості та переваги
Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18: Практичне зберігання аксесуарів
Практичне зберігання аксесуарів
Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Зберігання апарату з економією місця.
Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18: Практична функція видування
Практична функція видування
Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18: Флісовий фільтр-мішок
Флісовий фільтр-мішок
3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив. Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Безпечне зберігання інструментів і дрібних деталей, таких як гвинти та цвяхи.
Зручне паркувальне положення.
  • На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Система блокування "Pull&Push"
  • Для простого, швидкого і надійного відкривання і закривання контейнера.
Ергономічна ручка для перенесення
  • Можливість легкого та зручного транспортування апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Потужність всмоктування (Вт) 220
Розрідження (мбар) макс. 220
Витрата повітря (л/с) макс. 43
Ємність контейнера (л) 15
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Кольоровий елемент Моторна частина чорний Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 4
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 4,607
Вага (з упаковкою) (кг) 6,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 353 x 328 x 431

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з прямою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Поролонновий фільтр: 1 шт.

Оснащення

  • Флісовий фільтр-мішок: 3-шаровий
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Складна ручка для транспортування
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18
Області застосування
  • Тераси
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Прибирання в підвалі
  • Рідини
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для KWD 2 S V-15/4/18

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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