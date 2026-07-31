Господарський пилосос KWD 2 S V-15/4/18 з дуже високою силою всмоктування та енергоефективним (лише 1000 Вт споживаної потужності) господарським пилососом KWD 2 S V-15/4/18 вражає компактністю і виразним дизайном. Він оснащений міцним сміттєзбірником із нержавіючої сталі об'ємом 15 л, 4-метровим кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 1,8 м. Оптимальне поєднання параметрів пилососа, шланга і оснащеної фіксатором насадки для підлоги гарантує чудові результати збору будь-якого сміття - сухого або вологого, дрібного або великого. Іншими перевагами є можливість розміщення інструментів та інших дрібних предметів на плоску верхню панель апарата і закріплення на ній рукоятки шланга на час нетривалих перерв у виконанні робіт. Для зручного зберігання подовжувальних трубок і насадки для підлоги та швидкого доступу до них передбачено спеціальні тримачі, створені у відбійнику пилососа. До числа інших особливостей належать практична функція видування для видалення сміття з важкодоступних місць і замки Pull & Push, що дають змогу в будь-який момент легко від'єднувати та приєднувати сміттєзбірник.