Дезинфекция матраса: как и чем освежить спальный матрас

Очистка и обеззараживание матраса

Самый эффективный способ борьбы с клещами - это водяной пар, поскольку он имеет дезинфицирующие свойства. Это экологически чистый и безопасный для здоровья способ очистки, который не требует использования химических веществ. Особенный он рекомендуется для чистки матрасов на которых спят дети или аллергики.



Пароочистители Karcher линии EasyFix справляются на отлично с очисткой и обеззараживанием матраса. Секрет их эффективного действия заключается в соединении самого водяного пара (температура около 85 градусов) и силы его подачи (минимум 3 бара). Главное преимущество таких аппаратов - дезинфекция. При правильном использовании пароочиститель удаляет 99,99% бактерий и вирусов, которые обычно встречаются в доме (при максимальном давлении пара и времени очистки 30 секунд на одну область). Для дезинфекции матраса и других поверхностей рекомендуем обратить внимание на пароочистители с возможностью долива воды во время работы (пароочистители Karcher 3,4 и 5 серии).