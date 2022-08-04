Дезинфекция матраса: как и чем освежить спальный матрас
Матрас - это самая подходящая среда для размножения домашних пылевых клещей. Что делать, чтобы избавиться от паразитов? Как сохранить качество сна?
Очистка и обеззараживание матраса
Самый эффективный способ борьбы с клещами - это водяной пар, поскольку он имеет дезинфицирующие свойства. Это экологически чистый и безопасный для здоровья способ очистки, который не требует использования химических веществ. Особенный он рекомендуется для чистки матрасов на которых спят дети или аллергики.
Пароочистители Karcher линии EasyFix справляются на отлично с очисткой и обеззараживанием матраса. Секрет их эффективного действия заключается в соединении самого водяного пара (температура около 85 градусов) и силы его подачи (минимум 3 бара). Главное преимущество таких аппаратов - дезинфекция. При правильном использовании пароочиститель удаляет 99,99% бактерий и вирусов, которые обычно встречаются в доме (при максимальном давлении пара и времени очистки 30 секунд на одну область). Для дезинфекции матраса и других поверхностей рекомендуем обратить внимание на пароочистители с возможностью долива воды во время работы (пароочистители Karcher 3,4 и 5 серии).
Как дезинфицировать матрас с помощью пара?
Пароочистители Karcher оснащены разными насадками и соплами, поэтому Вы сможете выбрать самый удобный способ очистки любых поверхностей. Для чистки матрасов используют ручную насадку с надетой микрофиброй. Таким образом загрязнение не углубляется в волокна ткани, а наоборот, задерживается на микрофибре. Важно тщательно пропылесосить матрас перед очисткой, а потом медленно проводить насадкой пароочистителя по ткани. Молекулы пара будуть проникать в волокна, растворять загрязнения и убивать микробы и клещей. Несмотря на то, что пароочиститель подает небольшое количество воды на матрас, ему все равно нужно дать время, чтобы влага испарилась.
Уход за чехлом для матрасов
Большинство матрасов имеют сменные чехлы, которые защищают его от грязи и повреждений, влияют на правильный поток воздуха, а также выполнены из гипоаллергенного материала. Их преимущество - возможность стирки в стиральной машине или вручную, что значительно облегчает уход. Такой чехол стоит стирать минимум раз в пол года. Аллергетики должны стирать чехол для матраса каждые 2-3 месяца.
Перед тем, как постирать чехол для матраса, нужно ознакомиться с особенностями ухода за ним (на этикетке, в инструкции или на сайте производителя). Некоторые из матрасов требуют очистки в специализированных химчистках.
Если особенностей в уходе нет, мы рекомендуем стирать чехол для матраса при температуре 60 градусов, так как это дает гарантию уничтожения множества микробов. Используйте проверенный Вами гель или порошок для стирки. Не пользуйтесь ополаскивателями, поскольку они могут повредить верхние слои ткани чехла, и он потеряет способность пропускать влагу или воздух. Перед тем, как надеть чехол на матрас, его стоит очень хорошо просушить.
Не только матрас! Что еще можно дезинфицировать?
Благодаря своим дезинфицирующим способностям, горячий пар идеально подходит для очистки множество поверхностей и предметов по всему дому. Метод уборки паром особенно важен, если в доме аллергики или маленькие дети. Пароочистители и паропылесосы не требуют использование химических средств. Для получение гигиенической чистоты достаточно небольшого количества воды. Эти многофункциональные аппараты можно использовать для уборки и обеззараживания кухни, ванной комнаты, полов, ковров и даже детских игрушек.