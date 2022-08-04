Дезінфекція матрацу: як і чим освіжити спальний матрац

Матраци - відмінне середовище для розвитку домашніх пилових кліщів. Що робити, щоб позбутися мікроорганізмів, що погіршують якість сну, та знизити ризик розвитку алергії?

Дезінфекція матрацу: як і чим освіжити спальний матрац

Очищення та знезараження матрацу

Найефективніший спосіб боротьби з кліщами - це гаряча пара, оскільки вона має дезінфікуючу дію. Це екологічно чистий та безпечний для здоров'я метод очищення, який не потребує використання хімічних речовин. Рекомендується особливо для матраців, на яких сплять діти або аллергики.


Пароочисники Kаrcher лінії EasyFix чудово справляються з очищенням та знезараженням матрацу. Секрет їхньої ефективної дії — поєднання температури водяної пари (бл. 100 °C) та тиску подачі цієї пари (мінімум 3 бари). Важливою перевагою є дезінфікуюча дія - пароочисник, який використовується належним чином, видаляє 99,99% бактерій і вірусів, які зазвичай зустрічаються в будинку (при максимальному тиску пари та часу очищення 30 секунд на одну область).Для чищення матраців радимо розглядати модель з можливістю додати воду під час роботи. Це пароочисники Kаrcher лінії EasyFix 3, 4 та 5 серії.

Дезінфекція матрацу

Як дезінфікувати матрац за допомогою водяної пари?

Пристрої оснащені різними аксесуарами та соплами, тому ви можете без проблем обрати найзручніший метод очищення будь-якої поверхні. Для очистки матрацу використовується ручна насадка з одягненою мікрофіброю. Таким чином, бруд не проштовхується всередину тканини. Важливо ретельно пилососити матрац перед чищенням. Потім повільно проводити насадкою пароочисника по тканині. Молекули водяної пари проникають між волокнами тканини, ефективно видаляють забруднення та вбивають кліщів та інших мікробів. Незважаючи на невелику кількість води, що використовується під час роботи пароочисника, варто відкласти матрац, щоб волога випарувалася.

Пароочисники Kаrcher оснащені різними аксесуарами та соплами, тому ви можете без проблем обрати найзручніший метод очищення будь-якої поверхні. Для очистки матрацу використовується ручна насадка з одягненою мікрофіброю. Таким чином, бруд не проштовхується всередину тканини. Важливо ретельно пилососити матрац перед чищенням. Потім повільно проводити насадкою пароочисника по тканині. Молекули водяної пари проникають між волокнами тканини, ефективно видаляють забруднення та вбивають кліщів та інших мікробів. Незважаючи на невелику кількість води, що використовується під час роботи пароочисника, варто відкласти матрац, щоб волога випарувалася.

Ще один спосіб ретельно, але швидко очистити матрац – використовувати паровий пилосос. Паропилосос, на відміну від пароочисника, не тільки виробляє водяну пару, а й всмоктує її разом із забрудненнями. Це робить весь процес очищення матраца швидким та ефективним і не вимагає використання миючих засобів.


Паровий пилосос SV 7 Premium від Kärcher поєднує переваги пароочисників і пилососів. Він має 3 різних застосування: як пароочисник, як паропилосос та як пилосос для сухого прибирання. Основна функція - подача та одночасне всмоктування пари. Таким чином, ви можете освіжити матрац, а також вимити вікна, підлогу та очистити килим. Можливість регулювання сили всмоктування (4 рівні) дозволяє ретельно очистити поверхню незалежно від ступеня забруднення.

Просто використовуйте ручну насадку з функцією всмоктування пари. Під впливом водяної пари, що викидається під високим тиском, бруд легко відходить від поверхні, а потім всмоктується всередину пилососа. Вода та фільтр HEPA утримують кліщів, пил, грибкові утворення та інші частинки розміром більше 0,3 мкм, щоб вони не потрапляли у повітря.

Очищення матраца паровим пилососом дає багато переваг. Насамперед, при одночасному всмоктуванні пари не потрібно чекати, поки матрац висохне. Це велика економія часу. Пилосос також можна використовувати для оновлення ліжка чи дивану.

Догляд за чохлом для матрацу

Більшість матраців мають знімні чохли, які захищають його від бруду та пошкоджень, впливають на правильний потік повітря, також можуть мати протиалергічні властивості. Їх перевагою є можливість прання, що значно полегшує підтримання їх чистоти. Такий чохол варто чистити раз на півроку та за потреби. Люди з алергією мають прати його частіше, навіть кожні 2-3 місяці.


Перш ніж чохол опиниться в пральній машині, ознайомтеся з рекомендаціями (етикетка, інструкція, сайт виробника матраца). Деякі вимагають очищення у спеціалізованих пральних машинах. Якщо немає протипоказань, чохол радимо прати при температурі не менше 60 ° C, так як це дає гарантію позбавлення значної частини мікробів. Використовуйте перевірений порошок або гель, але не додавайте рідину для полоскання, оскільки це може призвести до втрати початкових властивостей покриття, наприклад, здатності пропускати вологу і повітря. Перед укладанням на матрац чохол необхідно ретельно висушити.

Дезінфекція матрацу

Не лише матрац! Що ще варто продезінфікувати?

Завдяки своїм властивостям, що дезінфікують, гаряча пара ідеально підходить для очищення багатьох поверхонь і предметів по всьому будинку. Це має особливе значення, коли в ньому є алергіки та маленькі діти. Пароочисники та парові пилососи не вимагають використання хімічних засобів. Для отримання гігієнічної чистоти достатньо невеликої кількості води. Ці багатофункціональні пристрої можна використовувати для очищення та знезараження, зокрема: кухні, ванної кімнати, підлоги, килимів і навіть дитячих іграшок.

Рекомендована техніка для дезінфекції матрацу

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Пароочисники

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