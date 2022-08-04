Дезінфекція матрацу: як і чим освіжити спальний матрац

Очищення та знезараження матрацу

Найефективніший спосіб боротьби з кліщами - це гаряча пара, оскільки вона має дезінфікуючу дію. Це екологічно чистий та безпечний для здоров'я метод очищення, який не потребує використання хімічних речовин. Рекомендується особливо для матраців, на яких сплять діти або аллергики.



Пароочисники Kаrcher лінії EasyFix чудово справляються з очищенням та знезараженням матрацу. Секрет їхньої ефективної дії — поєднання температури водяної пари (бл. 100 °C) та тиску подачі цієї пари (мінімум 3 бари). Важливою перевагою є дезінфікуюча дія - пароочисник, який використовується належним чином, видаляє 99,99% бактерій і вірусів, які зазвичай зустрічаються в будинку (при максимальному тиску пари та часу очищення 30 секунд на одну область).Для чищення матраців радимо розглядати модель з можливістю додати воду під час роботи. Це пароочисники Kаrcher лінії EasyFix 3, 4 та 5 серії.