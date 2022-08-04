Дезінфекція матрацу: як і чим освіжити спальний матрац
Матраци - відмінне середовище для розвитку домашніх пилових кліщів. Що робити, щоб позбутися мікроорганізмів, що погіршують якість сну, та знизити ризик розвитку алергії?
Очищення та знезараження матрацу
Найефективніший спосіб боротьби з кліщами - це гаряча пара, оскільки вона має дезінфікуючу дію. Це екологічно чистий та безпечний для здоров'я метод очищення, який не потребує використання хімічних речовин. Рекомендується особливо для матраців, на яких сплять діти або аллергики.
Пароочисники Kаrcher лінії EasyFix чудово справляються з очищенням та знезараженням матрацу. Секрет їхньої ефективної дії — поєднання температури водяної пари (бл. 100 °C) та тиску подачі цієї пари (мінімум 3 бари). Важливою перевагою є дезінфікуюча дія - пароочисник, який використовується належним чином, видаляє 99,99% бактерій і вірусів, які зазвичай зустрічаються в будинку (при максимальному тиску пари та часу очищення 30 секунд на одну область).Для чищення матраців радимо розглядати модель з можливістю додати воду під час роботи. Це пароочисники Kаrcher лінії EasyFix 3, 4 та 5 серії.
Як дезінфікувати матрац за допомогою водяної пари?
Пристрої оснащені різними аксесуарами та соплами, тому ви можете без проблем обрати найзручніший метод очищення будь-якої поверхні. Для очистки матрацу використовується ручна насадка з одягненою мікрофіброю. Таким чином, бруд не проштовхується всередину тканини. Важливо ретельно пилососити матрац перед чищенням. Потім повільно проводити насадкою пароочисника по тканині. Молекули водяної пари проникають між волокнами тканини, ефективно видаляють забруднення та вбивають кліщів та інших мікробів. Незважаючи на невелику кількість води, що використовується під час роботи пароочисника, варто відкласти матрац, щоб волога випарувалася.
Догляд за чохлом для матрацу
Більшість матраців мають знімні чохли, які захищають його від бруду та пошкоджень, впливають на правильний потік повітря, також можуть мати протиалергічні властивості. Їх перевагою є можливість прання, що значно полегшує підтримання їх чистоти. Такий чохол варто чистити раз на півроку та за потреби. Люди з алергією мають прати його частіше, навіть кожні 2-3 місяці.
Перш ніж чохол опиниться в пральній машині, ознайомтеся з рекомендаціями (етикетка, інструкція, сайт виробника матраца). Деякі вимагають очищення у спеціалізованих пральних машинах. Якщо немає протипоказань, чохол радимо прати при температурі не менше 60 ° C, так як це дає гарантію позбавлення значної частини мікробів. Використовуйте перевірений порошок або гель, але не додавайте рідину для полоскання, оскільки це може призвести до втрати початкових властивостей покриття, наприклад, здатності пропускати вологу і повітря. Перед укладанням на матрац чохол необхідно ретельно висушити.
Не лише матрац! Що ще варто продезінфікувати?
Завдяки своїм властивостям, що дезінфікують, гаряча пара ідеально підходить для очищення багатьох поверхонь і предметів по всьому будинку. Це має особливе значення, коли в ньому є алергіки та маленькі діти. Пароочисники та парові пилососи не вимагають використання хімічних засобів. Для отримання гігієнічної чистоти достатньо невеликої кількості води. Ці багатофункціональні пристрої можна використовувати для очищення та знезараження, зокрема: кухні, ванної кімнати, підлоги, килимів і навіть дитячих іграшок.