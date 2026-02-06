Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set с рабочей шириной 32 см прекрасно подходит для ухода за небольшими газонами (до 250 кв. м). Высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в пределах от 25 до 60 мм. Мощный бесщеточный электродвигатель гарантирует аккуратное, ровное скашивание. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Срезаемые стебли собираются в травосборник объемом 30 л. Регулируемая по высоте поводковая рукоятка обеспечивает перемещение газонокосилки в удобной вертикальной позе и может складываться для хранения, экономя место. Ручка для переноски позволяет удобно донести легкую аккумуляторную газонокосилку до места использования (например, по лестнице). Аккумулятор и быстрозарядное устройство входят в комплект поставки.