Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set

Маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set с бесщеточным двигателем и шириной среза 32см идеально подходит для небольших участков и готова к работе сразу в комплекте с аккумулятором и быстрым зарядным устройством.

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set с рабочей шириной 32 см прекрасно подходит для ухода за небольшими газонами (до 250 кв. м). Высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в пределах от 25 до 60 мм. Мощный бесщеточный электродвигатель гарантирует аккуратное, ровное скашивание. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Срезаемые стебли собираются в травосборник объемом 30 л. Регулируемая по высоте поводковая рукоятка обеспечивает перемещение газонокосилки в удобной вертикальной позе и может складываться для хранения, экономя место. Ручка для переноски позволяет удобно донести легкую аккумуляторную газонокосилку до места использования (например, по лестнице). Аккумулятор и быстрозарядное устройство входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Высокая производительность и долгий срок службы аппарата
Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set: Оптимальное заполнение травосборника
Оптимальное заполнение травосборника
Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set: Индикатор наполненности травосборника
Индикатор наполненности травосборника
Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
  • Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Предохранительный ключ
  • Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 32
Высота среза травы (мм) 25 - 60
Емкость контейнера для сбора травы (л) 30
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 250 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 28
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 94 / 143
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,35
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1186 x 354 x 1026

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set
Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set

Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LMO 2-18 Battery Set

