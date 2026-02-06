Акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery Set
Маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery Set із безщітковим двигуном і шириною зрізу 32 см ідеально підходить для невеликих ділянок і готова до роботи одразу в комплекті з акумулятором і швидким зарядним пристроєм.
Легка та маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery Set із робочою шириною 32 см чудово підходить для догляду за невеликими газонами площею до 250 м². Висоту зрізу можна налаштувати у п’яти рівнях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати процес косіння до різних умов. Потужний безщітковий електродвигун забезпечує рівномірне та акуратне скошування. Вбудовані гребінки допомагають точно захоплювати траву під час обробки країв газону, створюючи ідеально доглянутий вигляд. Скошена трава збирається у місткий 30-літровий травозбірник, що знижує потребу у частому спорожненні. Рукоятка регулюється за висотою для комфортного керування косаркою, а її складана конструкція дозволяє зручно зберігати пристрій, заощаджуючи місце. Завдяки зручній ручці газонокосарку легко транспортувати, наприклад, переносити сходами. У комплект постачання входять акумулятор та швидкозарядний пристрій, що дозволяє одразу розпочати роботу без додаткових придбань.
Особливості та переваги
Потужний безщітковий двигунВисока продуктивність і довший термін служби виробу
Ефективне наповнення контейнера для травозбірникаЗавдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.
Відображення рівня заповненняКришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.
Просте регулювання висоти зрізу
- Лише одним рухом необхідну висоту зрізу можна відрегулювати до одного з п’яти рівнів у діапазоні від 25 до 60 мм.
Косить до краю газону
- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Компактний дизайн
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Панель керування на всю довжину на направляючій ручці спрощує керування.
Ключ безпеки
- Захист від дітей: виключається ненавмисне включення газонокосарки.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|32
|Висота зрізу трави (мм)
|25 - 60
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|30
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|3500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|5
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 250 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 28
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|94 / 143
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,35
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 354 x 1026
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Направляюча ручка, з регульованою висотою
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
Запчастини для LMO 2-18 Battery Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.