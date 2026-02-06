Легка та маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery Set із робочою шириною 32 см чудово підходить для догляду за невеликими газонами площею до 250 м². Висоту зрізу можна налаштувати у п’яти рівнях у межах від 25 до 60 мм, що дозволяє адаптувати процес косіння до різних умов. Потужний безщітковий електродвигун забезпечує рівномірне та акуратне скошування. Вбудовані гребінки допомагають точно захоплювати траву під час обробки країв газону, створюючи ідеально доглянутий вигляд. Скошена трава збирається у місткий 30-літровий травозбірник, що знижує потребу у частому спорожненні. Рукоятка регулюється за висотою для комфортного керування косаркою, а її складана конструкція дозволяє зручно зберігати пристрій, заощаджуючи місце. Завдяки зручній ручці газонокосарку легко транспортувати, наприклад, переносити сходами. У комплект постачання входять акумулятор та швидкозарядний пристрій, що дозволяє одразу розпочати роботу без додаткових придбань.