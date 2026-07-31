Оснащенный мощным, надежным и экологически чистым (EU STAGE V) дизельным двигателем Yanmar и резервуаром для воды объемом 1000 литров, наш мобильный аппарат без нагрева воды HD 9/23 De Tr1 работает полностью независимо. Поэтому масштабные мероприятия по очистке высоким давлением, проводимые в муниципалитетах или в строительной отрасли, не вызывают затруднений. С рабочим давлением 230 бар и скоростью потока до 930 литров в час возможности аппарата весьма широки. В стандартную комплектацию входит инновационный пистолет высокого давления EASY! Force, предусмотрены различные варианты хранения принадлежностей. Прочный аппарат очень прост в использовании и доступен в различных конфигурируемых вариантах - например, с катушкой для шланга или в версии Cab.