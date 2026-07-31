Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Самодостаточный, мобильный, с надежным дизельным двигателем Yanmar (EU STAGE V): HD-трейлер HD 9/23 De Tr1 для длительной автономной очистки высоким давлением на строительных площадках и в муниципалитетах. С 1000-литровым баком для воды.
Оснащенный мощным, надежным и экологически чистым (EU STAGE V) дизельным двигателем Yanmar и резервуаром для воды объемом 1000 литров, наш мобильный аппарат без нагрева воды HD 9/23 De Tr1 работает полностью независимо. Поэтому масштабные мероприятия по очистке высоким давлением, проводимые в муниципалитетах или в строительной отрасли, не вызывают затруднений. С рабочим давлением 230 бар и скоростью потока до 930 литров в час возможности аппарата весьма широки. В стандартную комплектацию входит инновационный пистолет высокого давления EASY! Force, предусмотрены различные варианты хранения принадлежностей. Прочный аппарат очень прост в использовании и доступен в различных конфигурируемых вариантах - например, с катушкой для шланга или в версии Cab.
Особенности и преимущества
Независим от внешнего источника питания или водоснабжения
Простая и удобная эксплуатация.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Возможны разные варианты конфигурации
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 930
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 230 / 4 - 23
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Тип двигателя
|L 100 V
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|600
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3382 x 1496 x 1435
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
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Области применения
- Мобильная очистка высоким давлением в строительстве, например,очистка строительного оборудования и транспортных средств
- Аренда аппарата для различных применений
- Идеально подходит для клинингистов, например, для удаления граффити
- Мобильная очистка высоким давлением в муниципальных хозяйствах, например в парках