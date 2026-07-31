Трейлер HD HD 9/23 De Tr1

Самодостаточный, мобильный, с надежным дизельным двигателем Yanmar (EU STAGE V): HD-трейлер HD 9/23 De Tr1 для длительной автономной очистки высоким давлением на строительных площадках и в муниципалитетах. С 1000-литровым баком для воды.

Оснащенный мощным, надежным и экологически чистым (EU STAGE V) дизельным двигателем Yanmar и резервуаром для воды объемом 1000 литров, наш мобильный аппарат без нагрева воды HD 9/23 De Tr1 работает полностью независимо. Поэтому масштабные мероприятия по очистке высоким давлением, проводимые в муниципалитетах или в строительной отрасли, не вызывают затруднений. С рабочим давлением 230 бар и скоростью потока до 930 литров в час возможности аппарата весьма широки. В стандартную комплектацию входит инновационный пистолет высокого давления EASY! Force, предусмотрены различные варианты хранения принадлежностей. Прочный аппарат очень прост в использовании и доступен в различных конфигурируемых вариантах - например, с катушкой для шланга или в версии Cab.

Особенности и преимущества
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Независим от внешнего источника питания или водоснабжения
Независим от внешнего источника питания или водоснабжения
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Простая и удобная эксплуатация.
Простая и удобная эксплуатация.
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Возможны разные варианты конфигурации
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 930
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 230 / 4 - 23
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Вес (с аксессуарами) (кг) 600
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3382 x 1496 x 1435

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1

Видео

Области применения
  • Мобильная очистка высоким давлением в строительстве, например,очистка строительного оборудования и транспортных средств
  • Аренда аппарата для различных применений
  • Идеально подходит для клинингистов, например, для удаления граффити
  • Мобильная очистка высоким давлением в муниципальных хозяйствах, например в парках
Configurable components

Для значительного расширения радиуса действия при выполнении уборочных работ с использованием трейлеров HD Kärcher предлагает монтажный комплект барабана для шланга высокого давления, рассчитанный на использование шлангов длиной до 50 м. Барабан позволяет выполнять работы на значительном удалении от аппарата и, кроме того, обеспечивает шлангу защиту во время транспортировки и хранения.

Монтажный комплект для предлагаемых Kärcher трейлеров HD: дополнительно устанавливаемая прочная передняя скоба с защитным кожухом черного цвета, надежно защищающая моторно-насосный агрегат аппарата от механических повреждений. Легко откидывается вперед для удобного доступа к двигателю или насосу при проведении работ по их техническому обслуживанию.

Крюк для перемещения краном, которым могут дооснащаться предлагаемые Kärcher трейлеры HD, позволяет удобно зацеплять аппарат в одной точке для его быстрой погрузки, разгрузки или передислокации.

Прочный черный тент, устанавливаемый в задней части предлагаемых Kärcher трейлеров HD, обеспечивает аппарату надежную защиту от загрязнения и несанкционированных действий. Монтажный комплект тента, допускающего запирание, может быть установлен в любое время.

Опциональный счетчик часов эксплуатации позволяет с точностью до минуты контролировать текущую наработку предлагаемых Kärcher трейлеров HD. Этот монтажный комплект обеспечивает точный анализ эксплуатационных расходов и может также использоваться для расчета арендной платы при сдаче аппарата в прокат.

20-литровая канистра для топлива, надежно прикрепляемая к предлагаемым Kärcher трейлерам HD, позволяет на несколько часов продлить время непрерывной работы аппарата.

Проблесковый маячок, которым могут дооснащаться трейлеры HD от Kärcher, повышает их заметность в любое время суток. Яркий мигающий световой сигнал обеспечивает защиту от повреждений аппарата и безопасность для оператора и окружающих.

Монтажный комплект для защиты бака, которым оснащаются предлагаемые Kärcher трейлеры HD: прочный отбойник, выполняющий одновременно функцию заднего защитного бруса, предотвращающего повреждение аппарата и повышающего безопасность движения по дорогам.

Опциональные амортизаторы для предлагаемых Kärcher трейлеров HD обеспечивают им эффективную защиту при транспортировке и позволяют осуществлять ее на повышенных скоростях.

Опциональный защитный кожух для моторно-насосного агрегата трейлеров HD от Kärcher эффективно защищает дизельный или бензиновый двигатель аппарата, а также его насос высокого давления от загрязнения на пути к месту применения.
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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