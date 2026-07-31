Оснащений потужним, надійним і екологічно чистим (EU STAGE V) дизельним двигуном Yanmar і резервуаром для води об'ємом 1000 літрів, наш мобільний апарат без нагріву води HD 9/23 De Tr1 працює повністю незалежно. Тому масштабні заходи з очищення високим тиском, що проводяться в муніципалітетах або в будівельній галузі, не викликають труднощів. З робочим тиском 230 бар і швидкістю потоку до 930 літрів на годину можливості апарату досить широкі. У стандартну комплектацію входить інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force, передбачені різні варіанти зберігання аксесуарів. Міцний апарат дуже простий у використанні і доступний в різних конфігурованих варіантах - наприклад, з котушкою для шланга або в версії Cab.