Трейлер HD HD 9/23 De Tr1

Самодостатній, мобільний, з надійним дизельним двигуном Yanmar (EU STAGE V): HD-трейлер HD 9/23 De Tr1 для тривалої автономної очистки високим тиском на будівельних майданчиках і в муніципалітетах. З 1000-літровим баком для води.

Оснащений потужним, надійним і екологічно чистим (EU STAGE V) дизельним двигуном Yanmar і резервуаром для води об'ємом 1000 літрів, наш мобільний апарат без нагріву води HD 9/23 De Tr1 працює повністю незалежно. Тому масштабні заходи з очищення високим тиском, що проводяться в муніципалітетах або в будівельній галузі, не викликають труднощів. З робочим тиском 230 бар і швидкістю потоку до 930 літрів на годину можливості апарату досить широкі. У стандартну комплектацію входить інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force, передбачені різні варіанти зберігання аксесуарів. Міцний апарат дуже простий у використанні і доступний в різних конфігурованих варіантах - наприклад, з котушкою для шланга або в версії Cab.

Особливості та переваги
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Незалежний від зовнішнього джерела живлення або водопостачання
Незалежний від зовнішнього джерела живлення або водопостачання
Потужні двигуни (дизельний Yanmar або бензиновий Honda, обидва відповідають екологічному стандарту STAGE V) забезпечують автономну роботу. 1000-літровий бак для води забезпечує тривалу (не менше 1 год) роботу з максимальною продуктивністю. Трейлерне виконання гарантує високу мобільність і максимальну автономність.
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Проста і зручна експлуатація
Проста і зручна експлуатація
Максимальна простота управління дозволяє здавати апарат в оренду. Електричний стартер і барабан для шлангу високого тиску значно полегшують роботу. У відсіку з заднього боку апарату можуть зберігатися приналежності, каністри з паливом і т. д.
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1: Міцна конструкція для важких умов експлуатації
Міцна конструкція для важких умов експлуатації
Випробувана, надійна і довговічна технологія високого тиску Kärcher. Передній захисний кожух або задній тент (опції) забезпечують апарату додатковий захист. Передбачена система захисту від замерзання забезпечує можливість цілорічної експлуатації.
Можливі різні варіанти конфігурації
  • Можливість адаптації до індивідуальних потреб клієнта.
  • Для установки на платформу або в кузов автомобіля пропонується також версія Cab.
  • Баки можуть фарбуватися в різні кольори (за запитом).
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 400 - 930
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 40 - 230 / 4 - 23
Виробник двигуна Yanmar
Тип двигуна L 100 V
Вага (з аксесуарами) (кг) 600
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 3382 x 1496 x 1435

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Регулятор Servo Control
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Трейлер HD HD 9/23 De Tr1

Відео

Області застосування
  • Мобільне очищення високим тиском у будівництві, наприклад, очищення будівельного обладнання та транспортних засобів
  • Оренда апарату для різних застосувань
  • Ідеально підходить для клінінгістов, наприклад, для видалення графіті
  • Мобільне очищення високим тиском у муніципальних господарствах, наприклад у парках
Configurable components

Для значного розширення радіусу дії при виконанні збиральних робіт з використанням трейлерів HD Kärcher пропонує монтажний комплект барабана для шланга високого тиску, розрахований на використання шлангів довжиною до 50 м. Барабан дозволяє виконувати роботи на значному віддаленні від апарату і, крім того, забезпечує шлангу час транспортування та зберігання.

Монтажний комплект для пропонованих Kärcher трейлерів HD: додатково міцна передня скоба із захисним кожухом чорного кольору, що надійно захищає моторно-насосний агрегат апарату від механічних пошкоджень. Легко відкидається вперед для зручного доступу до двигуна або насоса під час проведення робіт з їхнього технічного обслуговування.

Крюк для переміщення краном, яким можуть оснащуватися пропоновані Kärcher трейлери HD, дозволяє зручно зачеплювати апарат в одній точці для його швидкого навантаження, розвантаження або передислокації.

Міцний чорний тент, що встановлюється в задній частині пропонованих Kärcher трейлерів HD, забезпечує апарату надійний захист від забруднення та несанкціонованих дій. Монтажний комплект тенту, що допускає замикання, може бути встановлений будь-коли.

Опціональний лічильник годин експлуатації дозволяє з точністю до хвилини контролювати поточне напрацювання пропонованих Kärcher трейлерів HD. Цей монтажний комплект забезпечує точний аналіз експлуатаційних витрат і може використовуватися для розрахунку орендної плати при здачі апарату в прокат.

20-літрова каністра для палива, що надійно прикріплюється до пропонованих Kärcher трейлерів HD, дозволяє на кілька годин продовжити час безперервної роботи апарату.

Проблисковий маячок, яким можуть оснащуватися трейлери HD від Kärcher, підвищує їхню помітність у будь-який час доби. Яскравий миготливий світловий сигнал забезпечує захист від пошкоджень апарата та безпеку для оператора та оточуючих.

Монтажний комплект для захисту бака, яким оснащуються пропоновані Kärcher трейлери HD: міцний відбійник, що виконує одночасно функцію заднього захисного бруса, що запобігає пошкодженню апарату та підвищує безпеку руху дорогами.

Опціональні амортизатори для пропонованих Kärcher трейлерів HD забезпечують ефективний захист при транспортуванні і дозволяють здійснювати його на підвищених швидкостях.

Опціональний захисний кожух для моторно-насосного агрегату трейлерів HD від Kärcher ефективно захищає дизельний або бензиновий двигун апарату, а також насос високого тиску від забруднення на шляху до місця застосування.
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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