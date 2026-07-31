Трейлер HD HD 9/23 De Tr1
Самодостатній, мобільний, з надійним дизельним двигуном Yanmar (EU STAGE V): HD-трейлер HD 9/23 De Tr1 для тривалої автономної очистки високим тиском на будівельних майданчиках і в муніципалітетах. З 1000-літровим баком для води.
Оснащений потужним, надійним і екологічно чистим (EU STAGE V) дизельним двигуном Yanmar і резервуаром для води об'ємом 1000 літрів, наш мобільний апарат без нагріву води HD 9/23 De Tr1 працює повністю незалежно. Тому масштабні заходи з очищення високим тиском, що проводяться в муніципалітетах або в будівельній галузі, не викликають труднощів. З робочим тиском 230 бар і швидкістю потоку до 930 літрів на годину можливості апарату досить широкі. У стандартну комплектацію входить інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force, передбачені різні варіанти зберігання аксесуарів. Міцний апарат дуже простий у використанні і доступний в різних конфігурованих варіантах - наприклад, з котушкою для шланга або в версії Cab.
Особливості та переваги
Незалежний від зовнішнього джерела живлення або водопостачанняПотужні двигуни (дизельний Yanmar або бензиновий Honda, обидва відповідають екологічному стандарту STAGE V) забезпечують автономну роботу. 1000-літровий бак для води забезпечує тривалу (не менше 1 год) роботу з максимальною продуктивністю. Трейлерне виконання гарантує високу мобільність і максимальну автономність.
Проста і зручна експлуатаціяМаксимальна простота управління дозволяє здавати апарат в оренду. Електричний стартер і барабан для шлангу високого тиску значно полегшують роботу. У відсіку з заднього боку апарату можуть зберігатися приналежності, каністри з паливом і т. д.
Міцна конструкція для важких умов експлуатаціїВипробувана, надійна і довговічна технологія високого тиску Kärcher. Передній захисний кожух або задній тент (опції) забезпечують апарату додатковий захист. Передбачена система захисту від замерзання забезпечує можливість цілорічної експлуатації.
Можливі різні варіанти конфігурації
- Можливість адаптації до індивідуальних потреб клієнта.
- Для установки на платформу або в кузов автомобіля пропонується також версія Cab.
- Баки можуть фарбуватися в різні кольори (за запитом).
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 930
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - 230 / 4 - 23
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Тип двигуна
|L 100 V
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|600
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3382 x 1496 x 1435
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
- Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Відео
Області застосування
- Мобільне очищення високим тиском у будівництві, наприклад, очищення будівельного обладнання та транспортних засобів
- Оренда апарату для різних застосувань
- Ідеально підходить для клінінгістов, наприклад, для видалення графіті
- Мобільне очищення високим тиском у муніципальних господарствах, наприклад у парках