С нашим надежным и мобильным трейлером без подогрева HD 9/23 Ge Tr1, задачи, требующие очистки высоким давлением, что типично, например, для строительной отрасли или для повседневной работы в муниципальных хозяйствах, решаются просто, даже без внешнего энергопитания и водоснабжения. Аппарат работает независимо благодаря мощному и надежному бензиновому двигателю Honda (EU STAGE V) и баку для воды объемом 1000 литров. Рабочее давление 230 бар и пропускная способность 930 литров в час обеспечивают достаточную производительность очистки даже стойких загрязнений. Аппарат также имеет другие полезные инструменты, такие как эргономичный пистолет высокого давления EASY!Force. Простая эксплуатация и различные варианты хранения подтверждают высокую степень удобства для пользователя. По запросу также возможны другие варианты конфигурации аппарата, такие как версия Cab или оборудование со встроеннымбарабаном для шланга на задней части аппарата.