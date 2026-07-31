Трейлер HD HD 9/23 Ge Tr1
Мобильное и автономное решение для длительной очистки высоким давлением на строительных площадках и в муниципалитетах: HD 9/23 Ge Tr1 с бензиновым двигателем Honda (EU STAGE V) и баком для воды объёмом 1000 литров.
С нашим надежным и мобильным трейлером без подогрева HD 9/23 Ge Tr1, задачи, требующие очистки высоким давлением, что типично, например, для строительной отрасли или для повседневной работы в муниципальных хозяйствах, решаются просто, даже без внешнего энергопитания и водоснабжения. Аппарат работает независимо благодаря мощному и надежному бензиновому двигателю Honda (EU STAGE V) и баку для воды объемом 1000 литров. Рабочее давление 230 бар и пропускная способность 930 литров в час обеспечивают достаточную производительность очистки даже стойких загрязнений. Аппарат также имеет другие полезные инструменты, такие как эргономичный пистолет высокого давления EASY!Force. Простая эксплуатация и различные варианты хранения подтверждают высокую степень удобства для пользователя. По запросу также возможны другие варианты конфигурации аппарата, такие как версия Cab или оборудование со встроеннымбарабаном для шланга на задней части аппарата.
Особенности и преимущества
Независим от внешнего источника питания или водоснабжения
Простая и удобная эксплуатация.
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Возможны разные варианты конфигурации
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 930
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 230 / 4 - 23
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 390
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|600
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3382 x 1496 x 1435
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Видео
Области применения
- Мобильная очистка высоким давлением в строительстве, например,очистка строительного оборудования и транспортных средств
- Аренда аппарата для различных применений
- Идеально подходит для клинингистов, например, для удаления граффити
- Мобильная очистка высоким давлением в муниципальных хозяйствах, например в парках