З нашим надійним і мобільним трейлером без підігріву HD 9/23 Ge Tr1, завдання, які вимагають очищення високим тиском, що типово, наприклад, для будівельної галузі або для повсякденної роботи в муніципальних господарствах, вирішуються просто, навіть без зовнішнього живлення та водопостачання. Апарат працює автономно завдяки потужному і надійному бензиновому двигуну Honda (EU STAGE V) і баку для води об'ємом 1000 літрів. Робочий тиск 230 бар і пропускна здатність 930 літрів на годину забезпечують достатню продуктивність очищення навіть стійких забруднень. Апарат також має інші корисні інструменти, такі як ергономічний пістолет високого тиску EASY!Force. Проста експлуатація та різні варіанти зберігання створюють високий ступінь зручності для користувача. За запитом можливі також інші варіанти конфігурації апарату, такі як версія Cab, або устаткування з вбудованим барабаном для шланга на задній частині апарату.