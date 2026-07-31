Трейлер HD HD 9/23 Ge Tr1
Мобільне та автономне рішення для тривалого очищення високим тиском на будівельних майданчиках і в муніципалітетах: HD 9/23 Ge Tr1 з бензиновим двигуном Honda (EU STAGE V) і баком для води об'ємом 1000 літрів.
З нашим надійним і мобільним трейлером без підігріву HD 9/23 Ge Tr1, завдання, які вимагають очищення високим тиском, що типово, наприклад, для будівельної галузі або для повсякденної роботи в муніципальних господарствах, вирішуються просто, навіть без зовнішнього живлення та водопостачання. Апарат працює автономно завдяки потужному і надійному бензиновому двигуну Honda (EU STAGE V) і баку для води об'ємом 1000 літрів. Робочий тиск 230 бар і пропускна здатність 930 літрів на годину забезпечують достатню продуктивність очищення навіть стійких забруднень. Апарат також має інші корисні інструменти, такі як ергономічний пістолет високого тиску EASY!Force. Проста експлуатація та різні варіанти зберігання створюють високий ступінь зручності для користувача. За запитом можливі також інші варіанти конфігурації апарату, такі як версія Cab, або устаткування з вбудованим барабаном для шланга на задній частині апарату.
Особливості та переваги
Незалежний від зовнішнього джерела живлення або водопостачання
- Потужні двигуни (дизельний Yanmar або бензиновий Honda, обидва відповідають екологічному стандарту STAGE V) забезпечують автономну роботу.
- 1000-літровий бак для води забезпечує тривалу (не менше 1 год) роботу з максимальною продуктивністю.
- Трейлерне виконання гарантує високу мобільність і максимальну автономність.
Проста і зручна експлуатація
- Максимальна простота управління дозволяє здавати апарат в оренду.
- Електричний стартер і барабан для шлангу високого тиску значно полегшують роботу.
- У відсіку з заднього боку апарату можуть зберігатися приналежності, каністри з паливом і т. д.
Міцна конструкція для важких умов експлуатації
- Випробувана, надійна і довговічна технологія високого тиску Kärcher.
- Передній захисний кожух або задній тент (опції) забезпечують апарату додатковий захист.
- Передбачена система захисту від замерзання забезпечує можливість цілорічної експлуатації.
Можливі різні варіанти конфігурації
- Можливість адаптації до індивідуальних потреб клієнта.
- Для установки на платформу або в кузов автомобіля пропонується також версія Cab.
- Баки можуть фарбуватися в різні кольори (за запитом).
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 930
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - 230 / 4 - 23
|Виробник двигуна
|Honda
|Тип двигуна
|GX 390
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|600
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3382 x 1496 x 1435
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
- Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Відео
Області застосування
- Мобільне очищення високим тиском у будівництві, наприклад, очищення будівельного обладнання та транспортних засобів
- Оренда апарату для різних застосувань
- Ідеально підходить для клінінгістов, наприклад, для видалення графіті
- Мобільне очищення високим тиском у муніципальних господарствах, наприклад у парках