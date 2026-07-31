Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина по выполнению задач интенсивного мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина по выполнению задач интенсивного мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности. В состав аппарата входит высококачественный насос с коленчатым валом Kärcher и высокой пропускной способностью воды до 2500 л/ч для очистки с высокой производительностью. Используется для устранения экстремальных загрязнений в больших гаражах или карьерах, на камнедробильных заводах и при производстве земляных работ на крупных строительных площадках. Пневматические шины облегчают маневренность и работу на неровных поверхностях. HD 25/15-4 Cage Plus была разработана для ежедневного использования в тяжелых условиях. Эта машина обеспечивает превосходную производительность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.ность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.
Особенности и преимущества
Защитная рама
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Для самых тяжелых работ
Прочный и долговечный
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 2500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|190 / 19
|Потребляемая мощность (кВт)
|13
|Кабель питания (м)
|5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|120
|Вес (с упаковкой) (кг)
|129
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Струйная трубка высокого давления
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления.
- Регулятор давления и расхода воды
Видео
Области применения
- Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 25/15-4 Cage Plus
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