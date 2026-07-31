Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина по выполнению задач интенсивного мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 25/15-4 Cage Plus был разработан Kärcher как мобильная машина по выполнению задач интенсивного мытья для использования в сельском хозяйстве и строительной промышленности. В состав аппарата входит высококачественный насос с коленчатым валом Kärcher и высокой пропускной способностью воды до 2500 л/ч для очистки с высокой производительностью. Используется для устранения экстремальных загрязнений в больших гаражах или карьерах, на камнедробильных заводах и при производстве земляных работ на крупных строительных площадках. Пневматические шины облегчают маневренность и работу на неровных поверхностях. HD 25/15-4 Cage Plus была разработана для ежедневного использования в тяжелых условиях. Эта машина обеспечивает превосходную производительность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.ность, обладает целым спектром специальных возможностей, оснащена высококачественными аксессуарами.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus: Защитная рама
Защитная рама
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus: Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus: Для самых тяжелых работ
Для самых тяжелых работ
Прочный и долговечный
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 2500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Макс. давление (бар/МПа) 190 / 19
Потребляемая мощность (кВт) 13
Кабель питания (м) 5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 120
Вес (с упаковкой) (кг) 129
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 957 x 686 x 1080

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Струйная трубка высокого давления
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Регулятор давления и расхода воды
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus
Аппарат высокого давления HD 25/15-4 Cage Plus

Видео

Области применения
  • Интенсивная очистка высоким давлением для экстремальных загрязнений в сельском хозяйстве и строительстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 25/15-4 Cage Plus

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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