Трьохфазний апарат високого тиску без підігріву води HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений Kärcher як мобільна машина з виконання завдань інтенсивного миття для використання в сільському господарстві та будівельній промисловості. До складу апарату входить високоякісний насос з колінчастим валом Kärcher і високою пропускною здатністю води до 2500 л / год для очищення з високою продуктивністю. Використовується для усунення екстремальних забруднень у великих гаражах або кар'єрах, на каменедробильних заводах і при проведенні земляних робіт на великих будівельних майданчиках. Пневматичні шини полегшують маневреність і роботу на нерівних поверхнях. HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений для щоденного використання у важких умовах. Ця машина забезпечує чудову продуктивність, володіє цілим спектром спеціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.еціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.