Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus

Трьохфазний апарат високого тиску без підігріву води HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений Karcher як мобільна машина з виконання завдань інтенсивного миття для використання в сільському господарстві та будівельній промисловості.

Трьохфазний апарат високого тиску без підігріву води HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений Kärcher як мобільна машина з виконання завдань інтенсивного миття для використання в сільському господарстві та будівельній промисловості. До складу апарату входить високоякісний насос з колінчастим валом Kärcher і високою пропускною здатністю води до 2500 л / год для очищення з високою продуктивністю. Використовується для усунення екстремальних забруднень у великих гаражах або кар'єрах, на каменедробильних заводах і при проведенні земляних робіт на великих будівельних майданчиках. Пневматичні шини полегшують маневреність і роботу на нерівних поверхнях. HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений для щоденного використання у важких умовах. Ця машина забезпечує чудову продуктивність, володіє цілим спектром спеціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.еціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus: Рама "Cage"
Рама "Cage"
Міцна рама зі сталевих труб Інтегрована точка кріплення крана і відсік для приладдя. Захист машини від пошкоджень
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus: Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
Плавний пуск і захист від витоку води Захист від перепадів напруги. Захист від 2-х фазного короткого замикання.
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus: Для найважчих робіт
Для найважчих робіт
Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкодження.
Міцний і довговічний
  • Великий кривошипно-шатунний механізм з надійними підшипниками
  • Латунна головка циліндрів і керамічні поршні
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500 - 2500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Макс. тиск (бар/МПа) 190 / 19
Споживана потужність (кВт) 13
Кабель живлення (м) 5
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 120
Вага (з упаковкою) (кг) 129
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 957 x 686 x 1080

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Грязьова фреза
  • Струменева трубка високого тиску
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Плавне регулювання тиску та витрати води
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus

Відео

Області застосування
  • Інтенсивне очищення високим тиском для екстремальних забруднень в сільському господарстві та будівництві
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 25/15-4 Cage Plus

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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