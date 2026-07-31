Апарат високого тиску HD 25/15-4 Cage Plus
Трьохфазний апарат високого тиску без підігріву води HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений Karcher як мобільна машина з виконання завдань інтенсивного миття для використання в сільському господарстві та будівельній промисловості.
Трьохфазний апарат високого тиску без підігріву води HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений Kärcher як мобільна машина з виконання завдань інтенсивного миття для використання в сільському господарстві та будівельній промисловості. До складу апарату входить високоякісний насос з колінчастим валом Kärcher і високою пропускною здатністю води до 2500 л / год для очищення з високою продуктивністю. Використовується для усунення екстремальних забруднень у великих гаражах або кар'єрах, на каменедробильних заводах і при проведенні земляних робіт на великих будівельних майданчиках. Пневматичні шини полегшують маневреність і роботу на нерівних поверхнях. HD 25/15-4 Cage Plus був розроблений для щоденного використання у важких умовах. Ця машина забезпечує чудову продуктивність, володіє цілим спектром спеціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.еціальних можливостей, оснащена високоякісними аксесуарами.
Особливості та переваги
Рама "Cage"Міцна рама зі сталевих труб Інтегрована точка кріплення крана і відсік для приладдя. Захист машини від пошкоджень
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.Плавний пуск і захист від витоку води Захист від перепадів напруги. Захист від 2-х фазного короткого замикання.
Для найважчих робітВисока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкодження.
Міцний і довговічний
- Великий кривошипно-шатунний механізм з надійними підшипниками
- Латунна головка циліндрів і керамічні поршні
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 2500
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|190 / 19
|Споживана потужність (кВт)
|13
|Кабель живлення (м)
|5
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|120
|Вага (з упаковкою) (кг)
|129
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
- Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
- Потужне сопло
- Грязьова фреза
- Струменева трубка високого тиску
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
- Автоматична система скидання тиску.
- Плавне регулювання тиску та витрати води
Відео
Області застосування
- Інтенсивне очищення високим тиском для екстремальних забруднень в сільському господарстві та будівництві
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 25/15-4 Cage Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.