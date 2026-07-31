Легкий в управлении аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic из предлагаемой Kärcher серии Classic отличается прочной конструкцией и высококачественными компонентами, рассчитанными на долгий срок службы. Этот аппарат среднего класса пригоден для решения разнообразных задач чистки, в частности для мойки автомобилей и сельскохозяйственной техники, чистки производственного оборудования или фасадов зданий. Долговечный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров рассчитан на работу с водой при температуре до 60 °C. Он может работать в режиме всасывания воды и позволяет регулировать ее расход и рабочее давление. Пониженная частота вращения низкооборотного 4-полюсного электродвигателя обеспечивает низкую интенсивность износа насоса, который дополнительно защищен встроенным фильтром для воды. Для упрощения технического обслуживания аппарата предусмотрен легкий доступ ко всем его основным компонентам. Продуманную концепцию модели HD 10/21-4 M Classic дополняют держатели для принадлежностей, снабженных разъемами EASY!Lock для быстрой и легкой замены.