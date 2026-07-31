Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic

Надежный и универсальный аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic со стальной рамой и низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Оснащен насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, что гарантирует продолжительный срок службы и минимальные затраты на его обслуживание.

Легкий в управлении аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic из предлагаемой Kärcher серии Classic отличается прочной конструкцией и высококачественными компонентами, рассчитанными на долгий срок службы. Этот аппарат среднего класса пригоден для решения разнообразных задач чистки, в частности для мойки автомобилей и сельскохозяйственной техники, чистки производственного оборудования или фасадов зданий. Долговечный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров рассчитан на работу с водой при температуре до 60 °C. Он может работать в режиме всасывания воды и позволяет регулировать ее расход и рабочее давление. Пониженная частота вращения низкооборотного 4-полюсного электродвигателя обеспечивает низкую интенсивность износа насоса, который дополнительно защищен встроенным фильтром для воды. Для упрощения технического обслуживания аппарата предусмотрен легкий доступ ко всем его основным компонентам. Продуманную концепцию модели HD 10/21-4 M Classic дополняют держатели для принадлежностей, снабженных разъемами EASY!Lock для быстрой и легкой замены.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic: 4-полюсный низкооборотный электродвигатель
4-полюсный низкооборотный электродвигатель
Сниженная частота вращения двигателя для меньшего износа насоса Длительный срок службы двигателя Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic: Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Легкий доступ ко всем основным компонентам Уровень и качество масла можно легко проверить через смотровое стекло Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Удобное хранение аксессуаров
  • С дополнительным местом для хранения насадок и мелких деталей
  • Надежное хранение шланга высокого давления
  • С крюком для кабеля питания
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
  • Прочные и долговечные аксессуары
  • Быстрая настройка и простая замена аксессуаров.
  • Простой и интуитивно понятный в управлении
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 70 - 210
Потребляемая мощность (кВт) 7,5
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 052
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 60,58
Вес (с упаковкой) (кг) 73,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 740 x 528 x 952

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic

Видео

Области применения
  • Мойка транспортных средств под высоким давлением
  • Может использоваться для очистки фасадов
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/21-4 M Classic

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