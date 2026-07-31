Легкий в керуванні апарат високого тиску HD 10/21-4 M Classic з серії Classic вирізняється міцною конструкцією і високоякісними компонентами, розрахованими на довгий термін служби. Цей апарат середнього класу придатний для вирішення різноманітних завдань чищення, зокрема для миття автомобілів і сільськогосподарської техніки, чищення виробничого обладнання або фасадів будівель. Довговічний насос з колінчастим валом і латунною головкою блоку циліндрів розрахований на роботу з водою за температури до 60 °C. Він може працювати в режимі всмоктування води і дає змогу регулювати її витрату та робочий тиск. Знижена частота обертання низькообертового 4-полюсного електродвигуна забезпечує низьку інтенсивність зносу насоса, який додатково захищений вбудованим фільтром для води. Для спрощення технічного обслуговування апарата передбачено легкий доступ до всіх його основних компонентів. Продуману концепцію моделі HD 10/21-4 M Classic доповнюють тримачі для приладдя, забезпечених роз'ємами EASY!Lock для швидкої і легкої заміни.