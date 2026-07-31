Апарат високого тиску HD 10/21-4 M Classic
Надійний та універсальний апарат високого тиску HD 10/21-4 M Classic зі сталевою рамою і низькообертовим 4-полюсним електродвигуном. Оснащений насосом із кривошипно-шатунним механізмом і латунною голівкою блоку циліндрів, що забезпечує довгий термін служби апарата і низькі витрати на його обслуговування.
Легкий в керуванні апарат високого тиску HD 10/21-4 M Classic з серії Classic вирізняється міцною конструкцією і високоякісними компонентами, розрахованими на довгий термін служби. Цей апарат середнього класу придатний для вирішення різноманітних завдань чищення, зокрема для миття автомобілів і сільськогосподарської техніки, чищення виробничого обладнання або фасадів будівель. Довговічний насос з колінчастим валом і латунною головкою блоку циліндрів розрахований на роботу з водою за температури до 60 °C. Він може працювати в режимі всмоктування води і дає змогу регулювати її витрату та робочий тиск. Знижена частота обертання низькообертового 4-полюсного електродвигуна забезпечує низьку інтенсивність зносу насоса, який додатково захищений вбудованим фільтром для води. Для спрощення технічного обслуговування апарата передбачено легкий доступ до всіх його основних компонентів. Продуману концепцію моделі HD 10/21-4 M Classic доповнюють тримачі для приладдя, забезпечених роз'ємами EASY!Lock для швидкої і легкої заміни.
Особливості та переваги
4-полюсний низькообертовий електродвигунЗнижена частота обертання двигуна для меншого зносу насоса Тривалий термін служби двигуна Наднизький рівень вібрацій двигуна
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндраТривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
Простота обслуговуванняЛегкий доступ до всіх основних компонентів Рівень і якість оливи можна легко перевірити через оглядове скло Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
Зручне зберігання аксесуарів
- З практичним місцем для зберігання насадок і дрібних деталей
- Забезпечує безпечне зберігання шланга високого тиску
- З гачком для кабелю живлення
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|70 - 210
|Споживана потужність (кВт)
|7,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|052
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|60,58
|Вага (з упаковкою) (кг)
|73,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|740 x 528 x 952
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Автоматична система скидання тиску.
Відео
Області застосування
- Миття транспортних засобів під високим тиском
- Може використовуватися для очищення фасадів
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/21-4 M Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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