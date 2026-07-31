HD 10/21-4 M ST Classic от Kärcher — это стационарный аппарат высокого давления, отличающийся прочной конструкцией и высококачественными компонентами. Этот универсальный аппарат среднего класса является идеальным решением для очистки транспортных средств, производственных помещений и сельскохозяйственной техники. Прочный кривошипно-шатунный насос с латунной головкой цилиндра и функцией всасывания использует воду с температурой до 60 °C и позволяет регулировать количество воды и рабочее давление. 4-полюсный низкооборотный двигатель снижает износ насоса, который дополнительно защищен встроенным водяным фильтром. Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым компонентам, упрощая техническое обслуживание. Эргономичный дизайн дополняют соединения EASY!Lock для быстрой замены аксессуаров и удобные решения для хранения.