Апарат високого тиску HD 10/21-4M ST Classic
Стаціонарний апарат високого тиску з міцною сталевою рамою, довговічним насосом із кривошипно-шатунним механізмом та 4-полюсним низькообертовим електродвигуном, призначеним для тривалої експлуатації та мінімальних витрат на обслуговування.
HD 10/21-4 M ST Classic від Kärcher - це стаціонарний апарат високого тиску, що відрізняється міцною конструкцією та високоякісними компонентами. Цей універсальний апарат середнього класу є ідеальним рішенням для очищення транспортних засобів, виробничих приміщень та сільськогосподарської техніки. Міцний кривошипно-шатунний насос із латунною головкою циліндра та функцією всмоктування витримує температуру води до 60 °C і забезпечує регулювання об’єму води та робочого тиску. 4-полюсний низькообертовий двигун знижує знос насоса, який додатково захищений вбудованим водяним фільтром. Модульна конструкція забезпечує легкий доступ до всіх ключових компонентів, спрощуючи технічне обслуговування. Ергономічний дизайн доповнюють з’єднання EASY!Lock для швидкої заміни аксесуарів та зручні рішення для зберігання.
Особливості та переваги
Міцна стаціонарна конструкція
- Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Міцна трубчаста сталева рама захищає всі компоненти.
- Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндра
- Висока продуктивність та ефективність.
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
4-полюсний низькообертовий електродвигун
- Знижена частота обертання двигуна для меншого зносу насоса
- Тривалий термін служби двигуна
- Наднизький рівень вібрацій двигуна
Великий вбудований фільтр для води
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Ефективно захищає насос від забруднення.
- Простий у використанні, простий в очищенні
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|35 - 210
|Макс. тиск (бар)
|250
|Споживана потужність (кВт)
|7,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|052
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|63,88
|Вага (з упаковкою) (кг)
|72,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|698 x 410 x 498
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Автоматична система скидання тиску.
Області застосування
- Миття транспортних засобів під високим тиском
- Для очищення в харчовій та хімічній промисловості
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
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Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/21-4M ST Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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