HD 10/21-4 M ST Classic від Kärcher - це стаціонарний апарат високого тиску, що відрізняється міцною конструкцією та високоякісними компонентами. Цей універсальний апарат середнього класу є ідеальним рішенням для очищення транспортних засобів, виробничих приміщень та сільськогосподарської техніки. Міцний кривошипно-шатунний насос із латунною головкою циліндра та функцією всмоктування витримує температуру води до 60 °C і забезпечує регулювання об’єму води та робочого тиску. 4-полюсний низькообертовий двигун знижує знос насоса, який додатково захищений вбудованим водяним фільтром. Модульна конструкція забезпечує легкий доступ до всіх ключових компонентів, спрощуючи технічне обслуговування. Ергономічний дизайн доповнюють з’єднання EASY!Lock для швидкої заміни аксесуарів та зручні рішення для зберігання.