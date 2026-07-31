Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus отличается высокими качеством и производительностью. Благодаря пистолету EASY!Force Advanced работа с ним не требует больших усилий. Регулятор Servo Control позволяет удобно изменять давление и расход воды, а грязевая фреза уменьшает вибрации струйной трубки (до 30 %). Аппарат HD 10/21-4 S Plus отличается высококачественными конструктивными материалами. Надежный насос с косой шайбой, головкой блока цилиндров из латуни и поршнями из нержавеющей стали приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная несущая рама из алюминия обеспечивает малый вес прочного шасси и возможность перемещать аппарат краном. В целях компактности и максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен вертикально. Для удобного хранения принадлежностей в аппарате предусмотрены специальный отсек и регулируемые крюки.