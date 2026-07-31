Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus

Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 S Plus відрізняється високою якістю та продуктивністю.Ергономічна робота завдяки грязьовій фрезі Vibrasoft та пістолету EASY!Force Advanced.

Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 S Plus ідеально пристосований для тривалої комфортної роботи. Пістолет EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження силу утримання до нуля. Тиск і об'єм води регулюються за допомогою контролера Servo Control. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Ретельно підібрані матеріали та висока якість є відмінними рисами HD 10/21-4 S Plus. Надійний аксіальний насос, з поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою, поєднаний з 4-х полюсним низькошвидкісним двигуном, що має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Вертикально встановлений двигун і насосний блок дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Апарат також має місце для зберігання аксесуарів у вигляді речового відділення та регульованих гачків.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus: Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Невелика площа для зберігання та компактні розміри. Висока маневреність та легке транспортування. Максимальна стійкість апарата на поверхні
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus: 4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Висока продуктивність та ефективність. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus: Ергономічна грязьова фреза Vibrasoft
Ергономічна грязьова фреза Vibrasoft
Зменшує вібрацію до 30%. Зменшує гучність і рівень шуму. Грязьова фреза полегшує очищення великих площ
Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
  • Обертова головка насоса.
  • Зручний індикатор рівня мастила та отвір для зливу мастила, інтегровані в шасі.
  • Модульна конструкція, що включає насос, двигун і блок управління.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
  • Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
  • Відсік для зберігання аксесуарів.
  • Регульовані гачки для зберігання другої струменевої трубки або кабелю живлення.
  • Місце для зберігання шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500 - 1000
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 50 - 210
Макс. тиск (бар) 250
Споживана потужність (кВт) 8
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 050
Підведення води 1″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 63,9
Вага (з упаковкою) (кг) 72,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Пістолет з м'якою накладкою на ручці
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Грязьова фреза
  • Струменева трубка високого тиску
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вбудований фільтр тонкої очистки води
  • Індикатор рівня оливи
  • Латунний вхідний штуцер
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus
Апарат високого тиску HD 10/21-4 S Plus

Відео

Області застосування
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
  • Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
  • Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
  • Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/21-4 S Plus

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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