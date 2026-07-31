Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 S Plus ідеально пристосований для тривалої комфортної роботи. Пістолет EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження силу утримання до нуля. Тиск і об'єм води регулюються за допомогою контролера Servo Control. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Ретельно підібрані матеріали та висока якість є відмінними рисами HD 10/21-4 S Plus. Надійний аксіальний насос, з поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою, поєднаний з 4-х полюсним низькошвидкісним двигуном, що має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Вертикально встановлений двигун і насосний блок дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Апарат також має місце для зберігання аксесуарів у вигляді речового відділення та регульованих гачків.