Стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S St Classic отличается простотой в управлении и обслуживании. Его стальная рама обеспечивает лёгкий монтаж как на стене, так и на полу, при этом гарантируя высокую эффективность очистки. Оснащённый двигателем мощностью 8 кВт, аппарат развивает рабочее давление до 210 бар при расходе воды 1000 л/ч. На прочной стальной раме установлены мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также низкооборотный 4-полюсный двигатель с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения. Эта конфигурация гарантирует надёжную и бесперебойную работу на протяжении длительного времени. Легко очищаемый водяной фильтр защищает насос от загрязнений, повышая его долговечность. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло, а все аксессуары оснащены быстроразъемными соединениями EASY!Lock, которые значительно упрощают и ускоряют работу. Таким образом, аппарат HD 10/21-4 S St Classic является идеальным выбором для сложных условий эксплуатации.