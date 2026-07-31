Стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 10/21-4 S St Classic надзвичайно простий в управлінні та обслуговуванні. Завдяки конструкції зі сталевою рамою легко монтується на стіні або на підлозі і забезпечує при цьому найвищу продуктивність очищення. Завдяки двигуну потужністю 8 кВт, апарат розвиває робочий тиск до 210 бар при витраті води 1000 л/год. На міцній сталевій рамі встановлено потужний і зручний у налаштуванні насос із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів, а також низькообертовий 4-полюсний двигун повітряно-водяного охолодження із системою автоматичного вимкнення. Така комбінація гарантує надійну, безперебійну роботу апарата протягом тривалого часу. Цьому сприяє і великий фільтр для води, що легко очищується і захищає насос від забруднення. Стандартна комплектація включає пістолет, струменеву трубку, 10-метровий шланг високого тиску і потужне сопло. Усі аксесуари оснащені інноваційними швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock, що значно прискорюють і полегшують роботу. Таким чином, апарат HD 10/21-4 S St Classic є ідеальним вибором для складних умов експлуатації.