Апарат високого тиску HD 10/21-4 S ST Classic
Потужний і надійний: стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 10/21-4 S St Classic, розрахований на складні умови експлуатації. Апарат відрізняється легким монтажем, управлінням та технічним обслуговуванням.
Стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 10/21-4 S St Classic надзвичайно простий в управлінні та обслуговуванні. Завдяки конструкції зі сталевою рамою легко монтується на стіні або на підлозі і забезпечує при цьому найвищу продуктивність очищення. Завдяки двигуну потужністю 8 кВт, апарат розвиває робочий тиск до 210 бар при витраті води 1000 л/год. На міцній сталевій рамі встановлено потужний і зручний у налаштуванні насос із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів, а також низькообертовий 4-полюсний двигун повітряно-водяного охолодження із системою автоматичного вимкнення. Така комбінація гарантує надійну, безперебійну роботу апарата протягом тривалого часу. Цьому сприяє і великий фільтр для води, що легко очищується і захищає насос від забруднення. Стандартна комплектація включає пістолет, струменеву трубку, 10-метровий шланг високого тиску і потужне сопло. Усі аксесуари оснащені інноваційними швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock, що значно прискорюють і полегшують роботу. Таким чином, апарат HD 10/21-4 S St Classic є ідеальним вибором для складних умов експлуатації.
Особливості та переваги
Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.Висока продуктивність та ефективність. Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
Міцна стаціонарна конструкціяМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Міцна трубчаста сталева рама захищає всі компоненти. Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!LockШвидке налаштування та проста заміна аксесуарів. Міцні та довговічні аксесуари. Простий у використанні.
Ергономічна конструкція апарата.
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі.
- Рівень та якість оливи можна легко перевірити за допомогою оглядового скла та щупа.
4-полюсний низькообертовий двигун з повітряно-водяною системою охолодження.
- Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
- Для високої продуктивності та низьких витрат на обслуговування.
- Створено для тривалого використання, висока надійність.
Інтуїтивно зрозуміле управління і просте обслуговування.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
- Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
- Просте управління.
Універсальні можливості.
- Широка лінійка аксесуарів забезпечує ергономічні та економічні рішення для очищення в різних сферах застосування.
- Широкий асортимент аксесуарів для різноманітного спектру застосувань.
- Мінімум налаштувань.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|50 - 210
|Макс. тиск (бар)
|270
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|050
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|50,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|55,911
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Комплектація
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
- Автоматична система скидання тиску.
- Вбудований фільтр тонкої очистки води
- Індикатор рівня оливи
- Латунний вхідний штуцер
Області застосування
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
- Промисловість.
- Сільське господарство.
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