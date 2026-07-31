Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/ 21-4 SXA Plus изготовлен из материалов высочайшего качества. Он оснащен автоматическим барабаном для шланга и грязевой фрезой Vibrasoft, обеспечивающими удобную и эффективную работу.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 SXA Plus отличается высоким качеством и эргономичностью. Легкое выполнение работ обеспечивает пистолет EASY!Force Advanced, удержание рычага которого не требует от оператора усилий. Настройка давления и расхода воды осуществляются при помощи регулятора Servo Control. Благодаря применению грязевой фрезы Vibrasoft значительно (до 30 %) уменьшается уровень вибраций и шума. Лучшему контролю над аппаратом способствуют вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния. Аппарат суперкласса характеризуется также высоким качеством конструктивных материалов. Вертикально расположенный моторно-насосный агрегат, обеспечивающий компактность конструкции и максимальную мобильность, включает надежный насос с качающейся шайбой, латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали, который приводится в действие мощным низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Алюминиевая несущая рама придает облегченному шасси высокую прочность и позволяет перемещать аппарат краном. В комплект поставки включены шланг высокого давления Ultra Guard с прочным покрытием из материала Teflon® и автоматический барабан для шланга, который позволяет сматывать и разматывать его под давлением под углом до 45°, что экономит до 50 % времени при подготовке к работе.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus: Автоматический барабан для шланга
Автоматический барабан для шланга
Автоматическое сматывание и разматывание шланга под углом до 45°, в том числе под давлением Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus: Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus: Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
  • Значительное (до 30 %) уменьшение вибраций.
  • Уменьшает уровень шума.
  • Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
  • Поворотная головка насоса.
  • Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
  • Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Пистолет высокого давления EASY!Force Advanced для работы без усталости для оператора и без усилия удержания.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Отсек для аксессуаров.
  • Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
  • Хранение шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 50 - 210
Макс. давление (бар) 250
Потребляемая мощность (кВт) 8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 050
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 75,5
Вес (с упаковкой) (кг) 83,75
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Тип шланга высокого давления.: Ultra Guard
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Струйная трубка высокого давления
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SXA Plus

Видео

Области применения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/21-4 SXA Plus

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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