Апарат високого тиску HD 10/21-4 SXA Plus
Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 SXA Plus. Виготовлений з високоякісних матеріалів і оснащений автоматичною котушкою для шланга та обертовою насадкою Vibrasoft для продуктивності та комфорту.
Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 SXA Plus має неперевершену ергономіку та першокласну якість. Робота без зусиль завдяки пістолету EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження утримуючої сили до нуля. Тиск і об'єм води регулюються за допомогою контролера Servo Control. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Допоміжні системи та світлодіодна індикація стану апарата. Чудова якість виготовлення та найкращі матеріали виділяють цей апарат Super Class серед інших. Вертикально встановлений двигун і насосний блок, що складається з надійного аксіального насоса з поршнями з нержавіючої сталі та латунної головки, дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Потужний 4-х полюсний низькооборотний двигун має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. До комплектації входить шланг високого тиску Ultra-Guard із міцним покриттям Teflon® і автоматична котушка для шланга, здатна намотувати та розмотувати шланг навіть під тиском і під кутом до 45 °, що на 50 відсотків прискорює час підготовку до роботи.
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.Автоматичне змотування та розмотування під кутом до 45°, навіть під тиском. Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегатуНевелика площа для зберігання та компактні розміри. Висока маневреність та легке транспортування. Максимальна стійкість апарата на поверхні
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Ергономічна грязьова фреза Vibrasoft
- Зменшує вібрацію до 30%.
- Зменшує гучність і рівень шуму.
- Грязьова фреза полегшує очищення великих площ
Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
- Обертова головка насоса.
- Зручний індикатор рівня мастила та отвір для зливу мастила, інтегровані в шасі.
- Модульна конструкція, що включає насос, двигун і блок управління.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced для роботи без втоми для оператора та без зусилля утримання.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Відсік для зберігання аксесуарів.
- Регульовані гачки для зберігання другої струменевої трубки або кабелю живлення.
- Місце для зберігання шлангу високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 1000
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|50 - 210
|Макс. тиск (бар)
|250
|Споживана потужність (кВт)
|8
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|050
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|75,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|83,75
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Пістолет з м'якою накладкою на ручці
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Тип шлангу високого тиску.: Ultra Guard
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Грязьова фреза
- Струменева трубка високого тиску
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
- 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
- Автоматична система скидання тиску.
- Вбудований фільтр тонкої очистки води
- Індикатор рівня оливи
- Латунний вхідний штуцер
Відео
Області застосування
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
- Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/21-4 SXA Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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