Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S St Classic отличается простотой в управлении, высокой надежностью и идеально подходит для стационарного использования в сложных условиях. Благодаря двигателю мощностью 8,8 кВт, он обеспечивает производительность до 1300 л/ч и рабочее давление до 180 бар. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло, оснащенные быстроразъемными соединениями EASY!Lock, которые значительно упрощают и ускоряют работу. Надежность и долговечную бесперебойную работу аппарата обеспечивают насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, в сочетании с низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения и системой автоматического отключения. Большой водяной фильтр легко очищается и надежно защищает насос от грязи. Техническое обслуживание аппарата HD 13/18-4 S St Classic выполняется просто и быстро, как и установка его прочной стальной рамы на пол или стену.