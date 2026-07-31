Апарат високого тиску без підігріву води HD 13/18-4 S St Classic - легкий в управлінні, надійний і відмінно підходить для стаціонарного використання в складних умовах. Завдяки двигуну потужністю 8,8 кВт, він забезпечує продуктивність до 1300 л/год і робочий тиск до 180 бар. У стандартній комплектації йдуть пістолет, струменева трубка, 10-метровий шланг високого тиску та потужне сопло зі швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock, які роблять роботу швидшою та зручнішою. Апарат гарантує надійність і тривалу безперебійну роботу, завдяки насосу із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів, у поєднанні з низькообертовим 4-полюсним двигуном з повітряно-водяним охолодженням та автоматичним вимкненням. Великий водяний фільтр легко очищається та надійно захищає насос від бруду. Технічне обслуговування апарата HD 13/18-4 S St Classic виконується просто і швидко, як і встановлення його міцної сталевої рами на підлогу або стіну.