Надежный, мощный и простой в использовании аппарат высокого давления без подогрева воды HD 17/15-4 S St Classic разработан для стационарной работы в сложных условиях. Оснащен мощным двигателем на 9 кВт, он обеспечивает рабочее давление до 150 бар и расход воды до 1700 л/ч. Аппарат имеет насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также низкооборотный 4-полюсный двигатель с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического выключения, гарантирующие его долгий срок службы. В дополнение к этому, насос эффективно защищен от грязи с помощью водяного фильтра, который легко очищается. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все компоненты оборудованы быстроразъемными соединениями EASY! Lock, которые делают работу более быстрой и удобной. Техническое обслуживание аппарата HD 17/15-4 S St Classic выполняется легко и быстро, как и монтаж его стальной рамы на стене или на полу.