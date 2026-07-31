Аппарат высокого давления HD 17/15-4 S ST Classic
Мощный и надежный: стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 17/15-4 S St Classic, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Аппарат отличается легким монтажом, управлением и техническим обслуживанием.
Надежный, мощный и простой в использовании аппарат высокого давления без подогрева воды HD 17/15-4 S St Classic разработан для стационарной работы в сложных условиях. Оснащен мощным двигателем на 9 кВт, он обеспечивает рабочее давление до 150 бар и расход воды до 1700 л/ч. Аппарат имеет насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также низкооборотный 4-полюсный двигатель с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического выключения, гарантирующие его долгий срок службы. В дополнение к этому, насос эффективно защищен от грязи с помощью водяного фильтра, который легко очищается. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все компоненты оборудованы быстроразъемными соединениями EASY! Lock, которые делают работу более быстрой и удобной. Техническое обслуживание аппарата HD 17/15-4 S St Classic выполняется легко и быстро, как и монтаж его стальной рамы на стене или на полу.
Особенности и преимущества
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Прочная стационарная конструкцияПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой в использовании
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Эргономичная конструкция аппарата.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
- Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
- Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
- Простое управление.
Универсальные возможности.
- Широкий ассортимент аксессуаров для разнообразного спектра применений.
- Широкая линейка аксессуаров обеспечивает эргономичные и экономичные решения для очистки в различных сферах применения.
- Минимум усилий при установке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|1000 - 1700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|100 - 150
|Макс. давление (бар)
|210
|Потребляемая мощность (кВт)
|9
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|110
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|61
|Вес (с упаковкой) (кг)
|66,711
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Комплектация
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 10, 250 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- Автоматическая система сброса давления.
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Области применения
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
- Промышленность.
- Сельское хозяйство.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 17/15-4 S ST Classic
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