Надійний, потужний та простий у використанні апарат високого тиску без підігріву води HD 17/15-4 S St Classic розроблений для стаціонарної роботи в складних умовах. Оснащений потужним двигуном на 9 кВт, він забезпечує робочий тиск до 150 бар та витрату води до 1700 л/год. Апарат має насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою блоку циліндрів, а також низькообертовий 4-полюсний двигун з повітряно-водяним охолодженням і системою автоматичного вимкнення, що гарантують його довгий термін служби. Більше того, насос ефективно захищений від бруду за допомогою водяного фільтра, який легко очищується. До стандартної комплектації входять пістолет, струменева трубка, 10-метровий шланг високого тиску та потужне сопло. Усі компоненти обладнані швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock, що роблять роботу швидшою та зручнішою. Технічне обслуговування апарата HD 17/15-4 S St Classic виконується легко і швидко, як і монтаж його сталевої рами на стіні або на підлозі.