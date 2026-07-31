Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 SXA Plus отличается высоким качеством и эргономичностью. Легкое выполнение работ обеспечивает пистолет EASY!Force Advanced, удержание рычага которого не требует от оператора усилий. Настройка давления и расхода воды осуществляются при помощи регулятора Servo Control. Благодаря применению грязевой фрезы Vibrasoft значительно (до 30 %) уменьшается уровень вибраций и шума. Лучшему контролю над аппаратом способствуют вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния. Аппарат экстра-класса характеризуется также высоким качеством конструктивных материалов. Вертикально расположенный моторно-насосный агрегат, обеспечивающий компактность конструкции и максимальную мобильность, включает надежный насос с косой шайбой, латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали, который приводится в действие мощным низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Алюминиевая несущая рама придает облегченному шасси высокую прочность и позволяет перемещать аппарат краном. В комплект поставки включены шланг высокого давления Ultra Guard с прочным покрытием из материала Teflon® и автоматический барабан для шланга, который позволяет сматывать и разматывать его под давлением под углом до 45°, что экономит до 50 % времени при подготовке к работе.