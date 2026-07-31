Аппарат высокого давления HD 9/20-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/ 21-4 SXA Plus изготовлен из материалов высочайшего качества. Он оснащен автоматическим барабаном для шланга и грязевой фрезой Vibrasoft, обеспечивающими удобную и эффективную работу.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 SXA Plus отличается высоким качеством и эргономичностью. Легкое выполнение работ обеспечивает пистолет EASY!Force Advanced, удержание рычага которого не требует от оператора усилий. Настройка давления и расхода воды осуществляются при помощи регулятора Servo Control. Благодаря применению грязевой фрезы Vibrasoft значительно (до 30 %) уменьшается уровень вибраций и шума. Лучшему контролю над аппаратом способствуют вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния. Аппарат экстра-класса характеризуется также высоким качеством конструктивных материалов. Вертикально расположенный моторно-насосный агрегат, обеспечивающий компактность конструкции и максимальную мобильность, включает надежный насос с косой шайбой, латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали, который приводится в действие мощным низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Алюминиевая несущая рама придает облегченному шасси высокую прочность и позволяет перемещать аппарат краном. В комплект поставки включены шланг высокого давления Ultra Guard с прочным покрытием из материала Teflon® и автоматический барабан для шланга, который позволяет сматывать и разматывать его под давлением под углом до 45°, что экономит до 50 % времени при подготовке к работе.
Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шлангаАвтоматическое сматывание и разматывание шланга под углом до 45°, в том числе под давлением Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
- Значительное (до 30 %) уменьшение вибраций.
- Уменьшает уровень шума.
- Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
- Поворотная головка насоса.
- Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
- Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Пистолет высокого давления EASY!Force Advanced для работы без усталости для оператора и без усилия удержания.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Отсек для аксессуаров.
- Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
- Хранение шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|50 - 200
|Макс. давление (бар)
|250
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|74,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|82,75
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Тип шланга высокого давления.: Ultra Guard
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Автоматическая система сброса давления.
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Видео
Области применения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 9/20-4 SXA Plus
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