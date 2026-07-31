Апарат високого тиску без нагрівання води HD 9/20-4 SXA Plus має неперевершену ергономіку та першокласну якість. Робота без зусиль завдяки пістолету EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження утримуючої сили до нуля. Тиск і об'єм води регулюються за допомогою регулятора Servo Control. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Допоміжні системи та світлодіодна індикація стану апарата. Чудова якість виготовлення та найкращі матеріали виділяють цей апарат Super Class серед інших. Вертикально встановлений двигун і насосний блок, що складається з надійного аксіального насоса з поршнями з нержавіючої сталі та латунної головки, дозволяє зробити апарат компактним та мобільним. Потужний 4-х полюсний низькооборотний двигун має комбіновану повітряно-водяну систему охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. До комплектації входить шланг високого тиску Ultra-Guard із міцним покриттям Teflon® і автоматична котушка для шланга, здатна намотувати та розмотувати шланг навіть під тиском і під кутом до 45 °, що на 50 відсотків прискорює час підготовку до роботи.