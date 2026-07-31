Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS 13/20 працює при тиску 200 бар та є відмінним рішенням для мобільного, автономного очищення гарячою водою під високим тиском. Ідеально підходить не тільки для щоденного прибирання у комунальному секторі, але й для промисловості та будівництва.
Апарат високого тиску HDS 13/20 з підігрівом на шасі трейлера забезпечує робочий тиск 200 бар та володіє винятковою мобільністю та можливістю автономної експлуатації. Машина характеризується високою ефективністю, надійністю та простотою обслуговування, крім того, вона проста та зручна в експлуатації. HDS 13/20 може бути сконфігурований у точній відповідності до індивідуальних вимог покупця. Машина ідеально підходить для найрізноманітніших сфер застосування, наприклад, у будівництві, промисловості або комунальному секторі.
Особенности и преимущества
Максимальная эффективность
Универсальные возможности
Простота управления
Универсальные возможности.
Надежность
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Производительность (л/ч)
|900 - 1300
|Давление (бар/МПа)
|60 - 200 / 6 - 20
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|8,2
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|945
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Шланг высокого давления: 30 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Видео
Области применения
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
- Автоматическое снижение частоты вращения