Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1

Трейлер HDS 13/20 працює при тиску 200 бар та є відмінним рішенням для мобільного, автономного очищення гарячою водою під високим тиском. Ідеально підходить не тільки для щоденного прибирання у комунальному секторі, але й для промисловості та будівництва.

Апарат високого тиску HDS 13/20 з підігрівом на шасі трейлера забезпечує робочий тиск 200 бар та володіє винятковою мобільністю та можливістю автономної експлуатації. Машина характеризується високою ефективністю, надійністю та простотою обслуговування, крім того, вона проста та зручна в експлуатації. HDS 13/20 може бути сконфігурований у точній відповідності до індивідуальних вимог покупця. Машина ідеально підходить для найрізноманітніших сфер застосування, наприклад, у будівництві, промисловості або комунальному секторі.

Особенности и преимущества
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1: Максимальная эффективность
Максимальная эффективность
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1: Простота управления
Простота управления
Универсальные возможности.
Надежность
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 19 / 26
Производительность (л/ч) 900 - 1300
Давление (бар/МПа) 60 - 200 / 6 - 20
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 8,2
Вес (с аксессуарами) (кг) 945
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3646 x 1747 x 1735

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Шланг высокого давления: 30 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/20 De Tr1

Видео

Области применения
  • Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
  • Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
  • Автоматическое снижение частоты вращения
Configurable components

Барабан для шланга низкого давления рассчитан на шланги длиной до 30 м. Поставляется с 30-метровым шлангом низкого давления. Преимуществами применения барабана являются удобное управление при помощи кривошипной рукоятки, гибкие возможности заправки трейлера и возможность легкой защиты шланга от замерзания.

Максимум гибкости при чистке высоким давлением: для выпускаемых Kärcher трейлеров HDS предлагается монтажный комплект барабана для шланга высокого давления, рассчитанный на использование шлангов длиной до 50 м. Его применение позволяет выполнять работы на значительном удалении от аппарата, а также обеспечивает шлангу защиту во время транспортировки и хранения.

Барабан для шланга высокого давления может использоваться вместо барабана со шлангом низкого давления, что позволяет удобно выполнять работы одновременно двум операторам. Кроме того, большая длина шланга (50 м) гарантирует большой радиус действия. Шланг высокого давления необходимо заказывать отдельно.

Монтажный комплект для работы с 2 струйными трубками позволяет удобно выполнять работы вдвоем. В случае оснащения трейлера HDS только одним барабаном со шлангом высокого давления к аппарату может быть в любой момент присоединен и второй шланг. А при конфигурации с двумя барабанами со шлангами высокого давления операторы работают независимо друг от друга, каждый со своим шлангом.

Базовый аппарат в версии Skid оснащен рамным каркасом без защитной обшивки и бака для воды. Аппарат очень компактен и включает небольшой бак для воды (20 л).

Аппарат в версии Cab, включающий бак для воды и большой топливный бак, прекрасно подходит для стационарной эксплуатации или установки на автомобиле, в частности на бортовой платформе или в кузове пикапа. Обшивка надежно защищает технические компоненты аппарата и панель управления от внешних воздействий. Базовый аппарат с обшивкой и баком для воды поставляется без дышла прицепа.

Компактная конструкция аппарата в трейлерном исполнении обеспечивает высокую мобильность, а также полную автономность благодаря перевозимому вместе с ним запасу воды и топлива. Базовый аппарат оснащен обшивкой, баком для воды, двухколесным шасси и дышлом прицепа.

Амортизаторы для трейлерной версии трейлеров HDS повышают устойчивость при движении, благодаря чему допускается транспортировка трейлера на более высоких скоростях.

Регулятор частоты вращения для трейлеров HDS от Kärcher: эргономичный рычаг позволяет легко управлять частотой вращения вала двигателя и давлением (до 200 бар) при работе аппарата в режимах паровой обработки или уничтожения сорняков.

Режим паровой обработки позволяет выполнять работы с водяным паром при температуре до 155 °C. Он прекрасно подходит для очистки и дезинфекции поверхностей большой площади, поскольку высокая температура обеспечивает устранение стойких загрязнений и уничтожение многочисленных болезнетворных микроорганизмов.

Режим уничтожения сорняков обеспечивает поддержание постоянной высокой температуры воды, необходимой для эффективного и в то же время экологичного устранения сорной растительности. При этом не используются химикаты, а вода нагревается до температуры, превышающей 90 °C.
Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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