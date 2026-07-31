Апарат високого тиску HDS 13/20 з підігрівом на шасі трейлера забезпечує робочий тиск 200 бар та володіє винятковою мобільністю та можливістю автономної експлуатації. Машина характеризується високою ефективністю, надійністю та простотою обслуговування, крім того, вона проста та зручна в експлуатації. HDS 13/20 може бути сконфігурований у точній відповідності до індивідуальних вимог покупця. Машина ідеально підходить для найрізноманітніших сфер застосування, наприклад, у будівництві, промисловості або комунальному секторі.