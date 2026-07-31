Апарат високого тиску HDS 13/20 з підігрівом на шасі трейлера забезпечує робочий тиск в 200 бар і має виняткову мобільність і можливість автономної експлуатації. Машина характеризується високою ефективністю, надійністю і простотою обслуговування, крім того, вона проста і зручна в експлуатації. HDS 13/20 може бути налаштована в точній відповідності до індивідуальних вимог покупця. Машина ідеально підходить для найрізноманітніших сфер застосування, наприклад, в будівництві, промисловості або комунальному секторі.