Монтажный комплект для работы с 2 струйными трубками позволяет удобно выполнять работы вдвоем. В случае оснащения трейлера HDS только одним барабаном со шлангом высокого давления к аппарату может быть в любой момент присоединен и второй шланг. А при конфигурации с двумя барабанами со шлангами высокого давления операторы работают независимо друг от друга, каждый со своим шлангом.