Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Автономний та мобільний: апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 працює без джерела живлення при тиску 200 бар. Високоефективний трейлер високого тиску підходить для комунального сектору, промисловості та будівництва.
Завдяки потужному дизельному двигуну апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 з робочим тиском 200 бар постійно забезпечує бездоганне очищення навіть без використання електрики. Сфери його застосування включають, наприклад, будівельні майданчики, промисловість або комунальний сектор. Крім максимальної мобільності та гнучкості, надійний апарат також вражає своєю високою ефективністю. Простота обслуговування та зручність експлуатації трейлера заслуговують найвищої оцінки. Апарат може бути сконфігурований відповідно до вимог покупця, ідеально відповідаючи індивідуальним запитам.
Особенности и преимущества
Максимальная эффективностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды. Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
Универсальные возможности2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировке после ее завершения. Швидке здійснення підготовчо-завершальних операцій завдяки двом барабанам для шлангів (опції). Великі відсіки для зберігання захисного оснащення, приладдя та чистячих засобів.
Простота управления100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу. Зі 100-літровим баком для дизельного палива – для тривалої роботи. Потужні дизельні двигуни Yanmar забезпечують роботу без підключення до електромережі.
Универсальные возможности.
- Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.
- Поставка у варіантах Skid або Cab для мобільного (на причепі) або стаціонарного застосування.
- Продуманное сервисное программное обеспечение для быстрой диагностики неисправностей.
Надежность
- Испытанные высококачественные компоненты Kärcher гарантируют долгий срок службы.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
- Многочисленные предохранительные устройства защищают трейлер HDS от повреждения в случае возникновения неполадок.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Предусмотрен режим защиты от замерзания, оберегающий все компоненты от повреждений, вызываемых низкими температурами окружающей среды.
- Применение в коммунальном хозяйстве (уборка общественных территорий, очистка дорог и тротуаров, удаление граффити и жевательной резинки)
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Производительность (л/ч)
|900 - 1700
|Давление (бар/МПа)
|60 - 200 / 6 - 20
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|9,7
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|945
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Шланг высокого давления: 40 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Видео
Области применения
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
- Автоматическое снижение частоты вращения