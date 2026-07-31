Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Автономний і мобільний: апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 працює без джерела живлення при тиску в 200 бар. Високоефективний трейлер високого тиску підходить для комунального сектора, промисловості та будівництва.
Завдяки потужному дизельному двигуну апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 з робочим тиском 200 бар постійно забезпечує бездоганну очистку навіть без використання електрики. Сфери його застосування включають, наприклад, будівельні майданчики, промисловість або комунальний сектор. Крім максимальної мобільності і гнучкості, надійний апарат також вражає своєю високою ефективністю. Простота обслуговування і зручність експлуатації трейлера заслуговують найвищої оцінки. Апарат може бути налаштований відповідно до вимог покупця, ідеально відповідаючи індивідуальним запитам.
Особливості та переваги
Максимальна ефективністьВисокоефективні, перевірені технології підігріву. Використання тепла від роботи двигуна. Екологічна експлуатація та низькі експлуатаційні витрати завдяки режиму роботи eco!efficiency від Керхер.
Простота управлінняАпарат простий в експлуатації завдяки центральному перемикачеві. Швидка підготовка до роботи та до транспортування після її завершення, завдяки двом опціональним барабанам для шлангів в зоні управління. Безпечне зберігання захисного обладнання, аксесуарів та миючих засобів.
Автономна експлуатаціяВеликий 500-літровий резервуар для очищення водою до 30 хвилин при повній потужності струменя. З 100-літровим баком для дизельного пального апарат ідеально підходить для тривалого використання. Потужні дизельні двигуни «Yanmar» дозволяють використовувати апарат незалежно від джерела живлення.
Універсальні можливості.
- Завдяки своїй конфігурованості, кожний трейлер може бути виконаний на замовлення відповідно до запитів клієнтів.
- Доступний у двох варіантах: рами або кабіни, для мобільного застосування у вигляді трейлера або стаціонарного рішення.
- Великий кожух дозволяє обслуговуючому персоналу легше отримати доступ до внутрішніх компонентів.
Простота в обслуговуванні
- Покращене сервісне програмне забезпечення для швидкої діагностики несправностей під час обслуговування.
- Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
- Включає систему пом'якшення води для захисту нагрівального елементу від накипу.
Надійність
- Численні функції безпеки захищають трейлер високого тиску від пошкоджень у випадку помилки.
- Інтегрований режим захисту від замерзання всіх компонентів при низьких зовнішніх температурах.
- Високоефективні, перевірені технології підігріву.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Продуктивність (л/год)
|900 - 1700
|Тиск (бар/МПа)
|60 - 200 / 6 - 20
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|9,7
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|945
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Шланг високого тиску: 40 м
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
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Області застосування
- Комунальний сектор (прибирання громадських зовнішніх територій, транспортних маршрутів, видалення графіті та жувальних гумок)
- Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
- Промислове очищення (видалення фарб і покриттів, очищення машин, деталей та обладнання)