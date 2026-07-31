Монтажний комплект для роботи з двома струминними трубками дозволяє зручно виконувати роботи вдвох. У разі оснащення трейлера HDS лише одним барабаном зі шлангом високого тиску до апарата може бути будь-якої миті приєднаний і другий шланг. А при конфігурації із двома барабанами зі шлангами високого тиску оператори працюють незалежно один від одного, кожен зі своїм шлангом.