Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1

Автономний і мобільний: апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 працює без джерела живлення при тиску в 200 бар. Високоефективний трейлер високого тиску підходить для комунального сектора, промисловості та будівництва.

Завдяки потужному дизельному двигуну апарат високого тиску з підігрівом HDS 17/20 з робочим тиском 200 бар постійно забезпечує бездоганну очистку навіть без використання електрики. Сфери його застосування включають, наприклад, будівельні майданчики, промисловість або комунальний сектор. Крім максимальної мобільності і гнучкості, надійний апарат також вражає своєю високою ефективністю. Простота обслуговування і зручність експлуатації трейлера заслуговують найвищої оцінки. Апарат може бути налаштований відповідно до вимог покупця, ідеально відповідаючи індивідуальним запитам.

Особливості та переваги
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1: Максимальна ефективність
Максимальна ефективність
Високоефективні, перевірені технології підігріву. Використання тепла від роботи двигуна. Екологічна експлуатація та низькі експлуатаційні витрати завдяки режиму роботи eco!efficiency від Керхер.
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1: Простота управління
Простота управління
Апарат простий в експлуатації завдяки центральному перемикачеві. Швидка підготовка до роботи та до транспортування після її завершення, завдяки двом опціональним барабанам для шлангів в зоні управління. Безпечне зберігання захисного обладнання, аксесуарів та миючих засобів.
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1: Автономна експлуатація
Автономна експлуатація
Великий 500-літровий резервуар для очищення водою до 30 хвилин при повній потужності струменя. З 100-літровим баком для дизельного пального апарат ідеально підходить для тривалого використання. Потужні дизельні двигуни «Yanmar» дозволяють використовувати апарат незалежно від джерела живлення.
Універсальні можливості.
  • Завдяки своїй конфігурованості, кожний трейлер може бути виконаний на замовлення відповідно до запитів клієнтів.
  • Доступний у двох варіантах: рами або кабіни, для мобільного застосування у вигляді трейлера або стаціонарного рішення.
  • Великий кожух дозволяє обслуговуючому персоналу легше отримати доступ до внутрішніх компонентів.
Простота в обслуговуванні
  • Покращене сервісне програмне забезпечення для швидкої діагностики несправностей під час обслуговування.
  • Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
  • Включає систему пом'якшення води для захисту нагрівального елементу від накипу.
Надійність
  • Численні функції безпеки захищають трейлер високого тиску від пошкоджень у випадку помилки.
  • Інтегрований режим захисту від замерзання всіх компонентів при низьких зовнішніх температурах.
  • Високоефективні, перевірені технології підігріву.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Виробник двигуна Yanmar
Потужність двигуна (кВт/л.с.) 19 / 26
Продуктивність (л/год) 900 - 1700
Тиск (бар/МПа) 60 - 200 / 6 - 20
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 9,7
Вага (з аксесуарами) (кг) 945
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 3646 x 1747 x 1735

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Шланг високого тиску: 40 м
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1
Трейлер HDS HDS 17/20 De Tr1

Відео

Області застосування
  • Комунальний сектор (прибирання громадських зовнішніх територій, транспортних маршрутів, видалення графіті та жувальних гумок)
  • Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
  • Промислове очищення (видалення фарб і покриттів, очищення машин, деталей та обладнання)
Configurable components

Барабан для шланга низького тиску розрахований на шланги завдовжки до 30 м. Поставляється із 30-метровим шлангом низького тиску. Перевагами застосування барабана є зручне керування за допомогою кривошипної рукоятки, гнучкі можливості заправки трейлера та можливість легкого захисту шланга від замерзання.

Максимум гнучкості при чищенні високим тиском: для трейлерів Kärcher HDS пропонується монтажний комплект барабана для шланга високого тиску, розрахований на використання шлангів довжиною до 50 м. Його застосування дозволяє виконувати роботи на значному видаленні від апарата, а також забезпечує шлангу захист під час транспортування та зберігання.

Барабан для шланга високого тиску може використовуватися замість барабана зі шлангом низького тиску, що дозволяє зручно виконувати роботи одночасно двом операторам. Крім того, велика довжина шланга (50 м) забезпечує великий радіус дії. Шланг високого тиску необхідно замовляти окремо.

Монтажний комплект для роботи з двома струминними трубками дозволяє зручно виконувати роботи вдвох. У разі оснащення трейлера HDS лише одним барабаном зі шлангом високого тиску до апарата може бути будь-якої миті приєднаний і другий шланг. А при конфігурації із двома барабанами зі шлангами високого тиску оператори працюють незалежно один від одного, кожен зі своїм шлангом.

Базовий апарат у версії Skid оснащений рамним каркасом без захисної обшивки та бака для води. Апарат дуже компактний та включає невеликий бак для води (20 л).

Апарат у версії Cab, що включає бак для води та великий паливний бак, чудово підходить для стаціонарної експлуатації або установки на автомобілі, зокрема на бортовій платформі або в кузові пікапа. Обшивка надійно захищає технічні компоненти апарату та панель керування від зовнішніх впливів. Базовий апарат з обшивкою та баком для води поставляється без дишла причепа.

Компактна конструкція апарата в трейлерному виконанні забезпечує високу мобільність, а також повну автономність завдяки запасу води і палива, що перевозиться разом з ним. Базовий апарат оснащений обшивкою, баком для води, двоколісним шасі та дишлом причепа.

Амортизатори для трейлерної версії трейлерів HDS підвищують стійкість під час руху, завдяки чому допускається транспортування трейлера на більш високих швидкостях.

Регулятор частоти обертання для трейлерів HDS від Kärcher: ергономічний важіль дозволяє легко керувати частотою обертання вала двигуна та тиском (до 200 бар) під час роботи апарату в режимах парової обробки або знищення бур'янів.

Режим парової обробки дозволяє виконувати роботи з водяною парою при температурі до 155°C. Він чудово підходить для очищення та дезінфекції поверхонь великої площі, оскільки висока температура забезпечує усунення стійких забруднень та знищення численних хвороботворних мікроорганізмів.

Режим знищення бур'янів забезпечує підтримку постійної високої температури води, необхідної для ефективного та водночас екологічного усунення бур'янів. При цьому не використовуються хімікати, а вода нагрівається до температури, що перевищує 90°C.
Аксесуари
Чистячий засіб
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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