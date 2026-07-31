Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic

Надежный, простой в управлении аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный высококачественным насосом с коленчатым валом и прочной рамой из стальных труб, отличается прекрасным соотношением цена-производительность. 

Благодаря испытанным, высокоэффективным и надежным компонентам предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 10/21-4 M Classic очень прост в применении и обслуживании и обеспечивает превосходные результаты уборки. Его надежный насос с коленчатым валом, защищенный фильтром от частиц грязи, которые могут содержаться в подаваемой на вход воде, и 4-полюсный низкооборотный электродвигатель гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. Открытая конструкция аппарата упрощает доступ ко всем основным узлам, защита которых обеспечивается прочной рамой из стальных труб, благодаря которой модель HDS 10/21-4 M Classic подходит даже для эксплуатации в сложных условиях, например на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях. При этом крюк для перемещения краном и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами облегчают транспортировку к различным объектам и местам выполнения работ. В стандартную комплектацию аппарата среднего класса входят испытанный пистолет Classic, 30-литровый топливный бак для продолжительной непрерывной работы и удобные держатели для принадлежностей. 

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic: Эффективная технология горелки
Эффективная технология горелки
Высокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic: Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой и интуитивно понятный в управлении
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • 4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Высокая мобильность
  • Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
  • С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 350 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 210 / 3 - 21
Макс. давление (бар) 235
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 8
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 6,4
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 30
Вес (с аксессуарами) (кг) 128
Вес (с упаковкой) (кг) 137,981
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 892

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система ANTI!Twist
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Вилка с переключением полярности (3~)
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 М Classic

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 10/21-4 М Classic

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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