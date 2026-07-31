Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic

Надійний, простий в управлінні апарат високого тиску з підігрівом води, оснащений високоякісним насосом з колінчастим валом та міцною рамою із сталевих труб, відрізняється чудовим співвідношенням ціна-продуктивність.

Завдяки випробуваним, високоефективним і надійним компонентам апарат високого тиску з підігрівом води HDS 10/21-4 M Classic дуже простий у застосуванні та обслуговуванні та забезпечує чудові результати прибирання. Його надійний насос з колінчастим валом, захищений фільтром від частинок бруду, які можуть утримуватися в воді, що подається на вхід, і 4-полюсний низькооборотний електродвигун гарантують високу продуктивність і довгий термін служби. Відкрита конструкція апарата спрощує доступ до всіх основних вузлів, захист яких забезпечується міцною рамою із сталевих труб, завдяки якій модель HDS 10/21-4 M Classic підходить навіть для експлуатації у складних умовах, наприклад, на будмайданчиках або сільськогосподарських підприємствах. При цьому гак для переміщення краном та великі колеса зі стійкими до проколів шинами полегшують транспортування до різних об'єктів та місць виконання робіт. У стандартну комплектацію апарату середнього класу входять випробуваний пістолет Classic, 30-літровий бак для тривалої безперервної роботи і зручні тримачі для приладдя.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic: Міцність та довговічність.
Міцність та довговічність.
Насос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic: Ефективна технологія пальника
Ефективна технологія пальника
Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic: Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів. Міцні та довговічні аксесуари. Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Надійність
  • Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
  • 4-х полюсний електродвигун із водяним охолодженням
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Висока мобільність
  • Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
  • З крановим гаком для зручного транспортування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 350 - 1000
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 210 / 3 - 21
Макс. тиск (бар) 235
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 8
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 6,4
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 5,2
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 30
Вага (з аксесуарами) (кг) 128
Вага (з упаковкою) (кг) 137,981
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 892

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Система ANTI!Twist
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вилка з перемиканням полярності (3~)
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic
Апарат високого тиску HDS 10/21-4 M Classic

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
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Запчастини для HDS 10/21-4 M Classic

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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